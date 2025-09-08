75 éves a bányásznapok hagyománya Komárom-Esztergomban – így ünnepelt a vármegye + galéria

A bányásznapok hagyománya több mint hét évtizede élő része a vármegye életének. Az ünnepet szeptember első hétvégéjén rendezik meg, emléket állítva a bányászat múltjának, a munkások áldozatos tevékenységének és azoknak, akik életüket vesztették a föld mélyén. Bár a szénbányászat ma már a történelem része, a közösségek minden évben fontosnak tartják, hogy tisztelegjenek elődeik előtt, és ugyanakkor új tartalommal töltsék meg a rendezvényeket: koncertekkel, sportprogramokkal, gasztronómiai élményekkel és családi eseményekkel. Mutatjuk, milyen események és érdekességek történtek az idei bányásznapokon!

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is beszállt a mókába az oroszlányi bányásznapok csilletoló versenyén

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Tatabányai bányásznapok: csilletoló, koncertek és központi ünnepség

A jubileumi rendezvénysorozat szeptember 4-én vette kezdetét, amikor a Jászai Mari Színház, a Vértanúk tere és a Tulipános Ház adott otthont a központi ünnepségnek. Ezután három napon át ünnepelt a város: koszorúzások, kiállítások, családi programok és nagyszabású koncertek várták az érdeklődőket, a megszokott csilletoló versennyel és tűzijátékkal zárva a hétvégét.

A hétvégi tatabányai programok között kiemelkedett a vasárnapi szalamanderes felvonulás és tűzijáték, a családi programok, valamint a 22. alkalommal megrendezett csilletoló verseny. A színpadon olyan nevek váltották egymást, mint: