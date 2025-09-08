szeptember 8., hétfő

75 éves a bányásznapok hagyománya Komárom-Esztergomban – így ünnepelt a vármegye + galéria

Címkék#Tatabánya#Oroszlányi Bányász Fesztivál Fúvószenekar#koncert#ünnepség#bányásznap#hagyomány#Dorog

Idén 75. alkalommal rendezték meg a bányásznapot, amelyek a térség szinte minden nagyobb városát és közösségét megmozgatták. A tatabányai, oroszlányi és dorogi rendezvények mellett Bajóton is tartottak megemlékezést. A bányásznap nemcsak a hagyományok ápolásáról, hanem a közösség összetartozásáról, a kulturális élményekről és a különleges pillanatokról is szóltak.

Bajcsy Tünde

A bányásznapok hagyománya több mint hét évtizede élő része a vármegye életének. Az ünnepet szeptember első hétvégéjén rendezik meg, emléket állítva a bányászat múltjának, a munkások áldozatos tevékenységének és azoknak, akik életüket vesztették a föld mélyén. Bár a szénbányászat ma már a történelem része, a közösségek minden évben fontosnak tartják, hogy tisztelegjenek elődeik előtt, és ugyanakkor új tartalommal töltsék meg a rendezvényeket: koncertekkel, sportprogramokkal, gasztronómiai élményekkel és családi eseményekkel. Mutatjuk, milyen események és érdekességek történtek az idei bányásznapokon!

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is beszállt a mókába az oroszlányi bányásznapok csilletoló versenyén.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is beszállt a mókába az oroszlányi bányásznapok csilletoló versenyén
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Tatabányai bányásznapok: csilletoló, koncertek és központi ünnepség

A jubileumi rendezvénysorozat szeptember 4-én vette kezdetét, amikor a Jászai Mari Színház, a Vértanúk tere és a Tulipános Ház adott otthont a központi ünnepségnek. Ezután három napon át ünnepelt a város: koszorúzások, kiállítások, családi programok és nagyszabású koncertek várták az érdeklődőket, a megszokott csilletoló versennyel és tűzijátékkal zárva a hétvégét.

A hétvégi tatabányai programok között kiemelkedett a vasárnapi szalamanderes felvonulás és tűzijáték, a családi programok, valamint a 22. alkalommal megrendezett csilletoló verseny. A színpadon olyan nevek váltották egymást, mint:

  • Geszti Péter, 
  • NECC Party,
  • T. Danny,
  • Pixa,
  • Mihályfi Luca,
  • TNT.

GALÉRIA: T.Danny is fellépett a tatabányai színpadra (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A programok között szerepelt a Tatabányai Ökölvívó Bányász Kupa is. A Grosics Gyula Stadionban a legendás tatabányai focisták – Kiprich József, Vincze István, Plotár Gyula és társaik – találkoztak a szurkolókkal, továbbá az NB III-as bajnokság 7. fordulójában az Opus Tigáz Tatabánya a Zsámbék együttesét fogadta bányásznapi rangadón. A város több pontján koszorúzásokkal emlékeztek a bányászmúlt hőseire.

GALÉRIA: Képeken az Opus Tigáz Tatabánya - Zsámbék NBIII. meccs (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA: tatabányai bányászsírok koszorúzása (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Oroszlány: villamos napokkal és különleges pillanatokkal

Oroszlányban a 75. bányásznapok mellett immár 33. alkalommal rendezték meg a Villamos Napokat is. A háromnapos programsorozat igazi fesztiválhangulatot teremtett: pénteken a Happy Dixieland és az Animasongs koncertje után több száz mécses fénye világította be a várost a hagyományos felvonuláson.

GALÉRIA: Mécsesek fénye Oroszlányban, így vonultak fel a Bányásznapokon (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

GALÉRIA : Happy Dixieland Band koncert az oroszlányi Bányásznapon (Fotók:H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Szombaton a program az autórajongóknak is kedvezett: a veterán autós felvonulás valódi időutazást kínált, hiszen a több évtizedes járművek lassú körútja pillanatok alatt megtöltötte a belvárost kíváncsi nézőkkel. A programok között szerepelt a népszerű Bányászkosárlabda-kupa, mely a helyi NB I-es MVM-OSE Lions csapata által szervezett emléktorna volt Tóth László klublegendának tisztelegve. A nap legemlékezetesebb pillanata azonban a csilletoló versenyhez kapcsolódott. Az egyik futamon egy leánybúcsús társaság indult, a menyasszonnyal a csille közepén, akit barátnői „hintóként” toltak végig a pályán. A meghökkentő és jókedvű jelenet azonnal közönségkedvenc lett, sőt Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő is megosztotta a felvételt közösségi oldalán.

GALÉRIA: Fotókon a veterán autó felvonulás Oroszlányban (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Az estét Szandi és a Margaret Island nagykoncertje koronázta meg, vasárnap pedig a Bányász Ételek Főzőversenye után a Unique, az Ámokfutók és Hauber Zsolt gondoskodtak a záróhangulatról.

GALÉRIA: Képeken az oroszlányi csilletoló verseny a 75. Bányásznapon (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Dorog: erőpróbák és gyerekprogramok

Dorogon a Jubileum téren és az Otthon téren zajlottak a 75. bányásznap eseményei. A pénteki DJ-bulik után szombaton a koszorúzás és a Dorogi Bányász Zenekar felvonulása nyitotta a napot. A II. Bányászolimpia és a Legerősebb Bányász Verseny látványos erőpróbákkal – szkander, petrencerúd-tartás és a „bikás szarva” – szórakoztatta a közönséget.

GALÉRIA: Fotókon a Kőbányászati emlékhely koszorúzás Dorogon (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Az esti fellépők között Sipos F. Tamás és Szandi gondoskodtak a retro hangulatról, míg vasárnap gyermekelőadások és a Szalay Band koncertje zárta a programokat. A dorogi bányásznapok ezúttal is erősítették a közösségi élményt a hagyományos ünneplés mellett.

GALÉRIA: Retró fotókon Dorog bányász arcai (Fotó: Fortepan/M.B.)

Fotók: Fortepan

Bajót: méltó megemlékezés kis közösség számára

Bajóton az ünneplés egyszerre volt ünnepélyes és meghitt. Erős Gábor országgyűlési képviselő is jelen volt, a műsort pedig a Harmónia Kórus tette még ünnepélyesebbé — így lépett be a kis település tisztelettel a megye bányászeseményeinek sorába. 

Erős Gábor országgyűlési képviselő a bajóti bányászemlékműnél tartott megemlékezésen, ahol koszorúval tisztelegtek a szén- és kőbányászok emléke előtt
Forrás: Erős Gábor / Közösségi oldala

Hagyomány és közösség

A bányásznapok gyökerei az 1919-es tatabányai sortűzhöz és az 1950-es aknai tragédiákhoz vezetnek vissza — szeptember elején ünnepeljük a bányászok emlékét és bátorságát. A 75. jubileum ebben az évben különösen erősen jelenítette meg, hogyan lehet egyszerre megőrizni a múltat és teremteni új, közösségi értékeket — legyen az leánybúcsús csille, veterán autók, ökölvívás, labdarúgó-bajnokság vagy gasztronómiai és zenei programok. Ebbe a hagyományba kapaszkodhattak idén is a komárom-esztergomiak — és mindazok, akik élménnyel, nosztalgiával és közösségi élménnyel tértek haza.

 

