Kutyás vízitúra és távcsöves bemutató - A 75. Bányásznap izgalmas programjaival búcsúzik a nyár

A hétvégén Komárom-Esztergom és környéke megtelik élettel: bányásznapok, borfesztivál, különleges vízi és csillagászati programok is várják az érdeklődőket

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Jubileumi Bányásznap Tatabányán: 75 év emlékei és ünnepe

Tatabánya idén különösen látványos programsorozattal ünnepli a 75. Bányásznapot szeptember 5–7. között. Több helyszínen is - például a Május 1. parkban - hagyományőrző bemutatók, kulturális programok, kiállítások, sportesemények, valamint Geszti Péter, T. Danny, a TNT és a Necc Party szórakoztatja a közönséget. A rendezvények közt szerepel csilletoló verseny, operett-előadás, egészségügyi szűrés és családi programok is. A zárónapon látványos felvonulás és tűzijáték teszi emlékezetessé a jubileumot.

Koncertek, játékok, Ámokfutók: családi bányásznap vár Oroszlányban

Oroszlányban is nagy bulival ünneplik a 75. Bányásznapot szeptember 7-én. A Szent Borbála téren ingyenes családi programok, gyermekműsorok, koncertek és más meglepetések várják a látogatókat – többek között fellép Farkasházi Réka és a Tintanyúl, a Unique, valamint Kozsó és az Ámokfutók is. A kicsiknek ugrálóvár, a nagyobbaknak riksabemutató, vásár és közös játékok színesítik a délutánt. A jó hangulat garantált – az egész város ünnepel!

Naplementés evezés várja a kutyás gazdikat Tatán

Naplementés SUP-programot szerveznek kutyásoknak a tatai Öreg-tavon szeptember 7-én. A könnyű, kezdők számára is ajánlott túrán a résztvevők kutyájukkal együtt evezhetnek a vízen, a megfelelő felszerelés biztosítása mellett. A szervezők kérik, hogy mindenki csak úszni tudó, egészséges, nem tüzelő vagy agresszív kutyával érkezzen. A részvétel regisztrációhoz kötött, a további információk a szervező Facebook-eseményében találhatók.

Borfesztivállal és koncertekkel készülnek a hétvégére Párkányban

Szeptember első hétvégéjén Párkány ad otthont a 3 Folyó Völgy Borfesztiválnak. A kétnapos esemény változatos koncertprogramokkal, számos esti látványshow-val és borkóstolási lehetőségekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között szerepel többek között a Budapest Bár és a Republic zenekar is. A rendezvény ingyenesen látogatható és része a Határtalan nyár 2025 programsorozatnak – írja a visitesztergom.hu oldala.

Távcsöves holdfogyatkozás-bemutatóval készülnek Esztergomban és Táton

Szeptember 7-én, derült idő esetén távcsöves csillagászati bemutatót tartanak Esztergomban és Táton. A Széchenyi téren és Tát-Kertvárosban, a római játszótéren bárki megfigyelheti a részleges holdfogyatkozást és a Szaturnuszt. A bemutató 20:30-kor kezdődik, a részvétel díjtalan! – olvasható a visitesztergom.hu oldalán.