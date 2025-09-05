Bányásznapon visszatérnek a legendák is a Grosicsba

Igazi futballünnepre készülhetnek a tatabányai szurkolók szeptember első vasárnapján. A bányásznapi rendezvénysorozat részeként a Tatabánya–Zsámbék bajnoki meccs előtt legendás tatabányai labdarúgókkal találkozhatnak a szurkolók a Grosics Gyula Stadionban.

Forrás: Beküldött

Legendákkal ünneplik a bányásznapot

A Tatabányai SC korábbi meghatározó játékosai térnek vissza egy napra a lelátók világába: Kiprich József, Vincze István, Plotár Gyula, Tüske Roland és Szabó Viktor is ott lesznek a stadionban. A legendákkal vasárnap 15 órától a Teke teraszon lehet találkozni, egészen a Tatabánya–Zsámbék meccs kezdősípszaváig.

A szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szurkolók beszélgessenek a korábbi klasszisokkal, közös fotókat készítsenek velük, és újra átéljék a tatabányai futball aranykorszakaiból ismerős hangulatot.

Így néz ki a visszatérő játékosok névsora