2 órája
Bányásznapon visszatérnek a legendák is a Grosicsba
Egy különleges találkozóra készülhetnek a tatabányai szurkolók vasárnap délután. A bányásznap részeként a Grosics Stadionban legendás játékosokkal is találkozhat a közönség a bajnoki mérkőzés előtt.
Legendákkal ünneplik a bányásznapot
A Tatabányai SC korábbi meghatározó játékosai térnek vissza egy napra a lelátók világába: Kiprich József, Vincze István, Plotár Gyula, Tüske Roland és Szabó Viktor is ott lesznek a stadionban. A legendákkal vasárnap 15 órától a Teke teraszon lehet találkozni, egészen a Tatabánya–Zsámbék meccs kezdősípszaváig.
A szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szurkolók beszélgessenek a korábbi klasszisokkal, közös fotókat készítsenek velük, és újra átéljék a tatabányai futball aranykorszakaiból ismerős hangulatot.
Így néz ki a visszatérő játékosok névsora
- Kiprich József: 216 bajnoki, 86 gól, 70 válogatott fellépés, 28 nemzeti találat
- Vincze István: 109 bajnoki, 38 gól, 44 válogatott meccs, 8 gól
- Plotár Gyula: a ’87–88-as idény egyik gólkirálya, válogatott és olimpiai kerettag
- Tüske Roland és Szabó Viktor: a nem is olyan régi bajnokcsapat alapemberei