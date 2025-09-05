szeptember 5., péntek

Legendák

2 órája

Bányásznapon visszatérnek a legendák is a Grosicsba

Címkék#Tatabánya#Kiprich József#Plotár Gyula#Grosics Stadionban#Vincze István

Egy különleges találkozóra készülhetnek a tatabányai szurkolók vasárnap délután. A bányásznap részeként a Grosics Stadionban legendás játékosokkal is találkozhat a közönség a bajnoki mérkőzés előtt.

Kemma.hu

Igazi futballünnepre készülhetnek a tatabányai szurkolók szeptember első vasárnapján. A bányásznapi rendezvénysorozat részeként a Tatabánya–Zsámbék bajnoki meccs előtt legendás tatabányai labdarúgókkal találkozhatnak a szurkolók a Grosics Gyula Stadionban.

A bányásznap alkalmából legendás tatabányai futballistákkal találkozhatnak a szurkolók vasárnap a Grosics Stadionban
Forrás: Beküldött

Legendákkal ünneplik a bányásznapot

A Tatabányai SC korábbi meghatározó játékosai térnek vissza egy napra a lelátók világába: Kiprich József, Vincze István, Plotár Gyula, Tüske Roland és Szabó Viktor is ott lesznek a stadionban. A legendákkal vasárnap 15 órától a Teke teraszon lehet találkozni, egészen a Tatabánya–Zsámbék meccs kezdősípszaváig.

A szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szurkolók beszélgessenek a korábbi klasszisokkal, közös fotókat készítsenek velük, és újra átéljék a tatabányai futball aranykorszakaiból ismerős hangulatot.

Így néz ki a visszatérő játékosok névsora

  • Kiprich József: 216 bajnoki, 86 gól, 70 válogatott fellépés, 28 nemzeti találat
  • Vincze István: 109 bajnoki, 38 gól, 44 válogatott meccs, 8 gól
  • Plotár Gyula: a ’87–88-as idény egyik gólkirálya, válogatott és olimpiai kerettag
  • Tüske Roland és Szabó Viktor: a nem is olyan régi bajnokcsapat alapemberei
