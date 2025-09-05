szeptember 5., péntek

Bányásznapi buszjárat

1 órája

Éjszakai buszjáratok a bányásznapon

Nem kell azon aggódniuk a bulizóknak, hogyan jutnak haza a bányásznapi forgatagból: a T-Busz külön éjszakai járatokat indít szeptember első hétvégéjén. A város több pontjára is közlekednek majd a buszok, így mindenki biztonságosan hazatérhet a bányásznapok után.

Bajcsy Tünde

Tatabányán idén sem maradnak hoppon azok, akik a bányásznapi programok után éjszaka indulnának haza. A város közlekedési szolgáltatója, a T-Busz ugyanis külön éjszakai járatokat indít a rendezvénysorozat ideje alatt, hogy a mulatozók biztonságosan és kényelmesen érhessék el úti céljukat.

A T-Busz menetrenden kívüli éjszakai járatokat indít a 75. jubileumi Bányásznap idején.
Forrás:  Tatabánya Megyei Jogú Város/ Facebook

Bányásznapi T-Buszok

A Népház megállóból szeptember 6-án és 7-én, azaz péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszaka, 00:30-kor indulnak a menetrenden kívüli éjszakai járatok. A pluszjáratok három vonalon közlekednek:

  • a 10-es busz az autóbusz-állomástól Kertváros felé viszi az utasokat,
  • az 5-ös járat a Szent István úti fordulóig közlekedik,
  • az 1-es busz pedig az Omega Parkon, Bánhidán és a Kórházon keresztül jut el az autóbusz-állomásig.

Tatabánya Megyei Jogú Város közlése szerint a különjáratok az útvonalukon minden megszokott megállóban megállnak, így bárki könnyedén hazajuthat, akár a belvárosból, akár a külsőbb városrészekbe tart.

A város ezzel is szeretné megkönnyíteni a közlekedést a többnapos ünnepi programsorozat alatt, hiszen a bányásznapi rendezvények minden évben hatalmas tömegeket vonzanak a belvárosba. Az éjszakai buszjáratok így nemcsak a kényelmet, hanem a biztonságot is szolgálják, hiszen senkinek nem kell gyalog vagy autóval nekivágnia az éjszakának.

A bányásznap hagyománya

A tatabányai bányásznap nemcsak a város, hanem az egész térség egyik legnagyobb ünnepe. Az első bányásznapot 1947-ben rendezték meg, és azóta minden év szeptemberének első hétvégéjén emlékeznek a bányászok munkájára és tiszteletére.

Az esemény az elmúlt évtizedekben nemcsak emléknappá, hanem valódi közösségi fesztivállá nőtte ki magát, amely koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal és megemlékezésekkel várja a látogatókat. A 75. jubileumi bányásznap idén is többnapos rendezvénysorozattal tiszteleg a hagyományok előtt, miközben igazi fesztiválhangulatot teremt Tatabánya szívében.

 

