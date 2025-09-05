75 éves hagyomány - a tatabányai bányásznap kiemelt eseménye a csilletoló verseny idén is főszerepet kap

A háromnapos rendezvény gazdag programkínálattal várja a tatabányaiakat és a környékbelieket. A hivatalos ünnepségeket koszorúzások, megemlékezések és kiállításmegnyitók kísérik, amelyek méltó módon idézik fel a város történetét és tisztelegnek a bányászok munkássága előtt. A Május 1. park és környéke ugyanakkor a szórakozás és a közösségi együttlét helyszínévé válik: koncertek, színes kísérőprogramok és kulturális események várják a látogatókat a bányásznapok alkalmából.

A csilletoló verseny minden évben a tatabányai Bányásznap egyik leglátványosabb és legnépszerűbb programja

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A tatabányai bányásznapok programjai

A péntek esti nyitányról a Tatabányai Bányász Fúvószenekar gondoskodik, ezután fellép Geszti Péter, aki lendületes dalaival és szókimondó szövegeivel garantáltan jó hangulatot teremt, majd a NECC Party veszi át a stafétát, amely retró slágerekkel és igazi bulihangulattal szórakoztatja a közönséget. A Tulipános udvar sem marad csendben: itt a helyi zenekarok, DJ-k és táncosok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, így a fesztivál minden szeglete más-más hangulatot kínál.

Szombaton a felvonulások, sportesemények és díjátadók mellett a fiatalabbak kedvencei is színpadra lépnek: Mihályfi Luca, T. Danny vagy éppen Pixa, este pedig a helyi zenekarok is megmutatják magukat.

Vasárnap a családoké a főszerep: a gyermekek számára meseposta, gólyalábasok és táncos produkciók kínálnak élményt, a nagyszínpadon pedig a TNT koncertje hoz nosztalgikus hangulatot. A nap egyik leglátványosabb eseménye a hagyományos csilletoló verseny, amely mindig hatalmas közönséget vonz, hiszen egyszerre játékos és látványos tisztelgés a bányászok múltja előtt. Az ünnepi hétvége zárásaként a szalamanderes felvonulás és a tűzijáték biztosítja, hogy a Bányásznap valódi, közösségi élménnyel érjen véget.

Mi az a csilletoló verseny? A bányásznap egyik legnagyobb közönségkedvence minden évben a csilletoló verseny, amely játékos formában idézi meg a bányászok mindennapjait. A versenyző csapatok feladata, hogy a jellegzetes bányacsillét minél gyorsabban végigtolják a kijelölt pályán. Nemcsak erőre, hanem összhangra és kitartásra is szükség van, hiszen a csille nem könnyű, a mozdulatokat pedig össze kell hangolni, hogy gördülékenyen haladjon.

A Bányásznap ugyanakkor több, mint fesztivál: emlékeztet arra, hogy Tatabánya gyökerei és identitása szorosan összefonódik a bányászok kitartásával és közösségével. A múlt tisztelete és a jelen közös ünneplése egyaránt része annak az élménynek, amely évről évre visszavárja a helyieket és a látogatókat. A 75. jubileum így egyszerre szól a hagyományok ápolásáról és a közösségi összetartozásról – igazi ünnep mindazoknak, akik szeretnék átélni Tatabánya legnagyobb múltú rendezvényét.