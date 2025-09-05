szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

20°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

75 éves hagyomány - a tatabányai bányásznap kiemelt eseménye a csilletoló verseny idén is főszerepet kap

Címkék#retró#Tatabánya#Bányásznap#2025#esemény#fesztivál

Tatabánya szeptember első hétvégéjén ismét ünneplőbe öltözik. A város 75. alkalommal rendezi meg a hagyományos Bányásznapot. Ez a különleges komáromi program nem csupán tisztelgés a város múltja és a bányászok munkája előtt, hanem igazi közösségi élmény, amely családokat, barátokat és generációkat hoz össze.

Bajcsy Tünde

A háromnapos rendezvény gazdag programkínálattal várja a tatabányaiakat és a környékbelieket. A hivatalos ünnepségeket koszorúzások, megemlékezések és kiállításmegnyitók kísérik, amelyek méltó módon idézik fel a város történetét és tisztelegnek a bányászok munkássága előtt. A Május 1. park és környéke ugyanakkor a szórakozás és a közösségi együttlét helyszínévé válik: koncertek, színes kísérőprogramok és kulturális események várják a látogatókat a bányásznapok alkalmából.

A csilletoló verseny minden évben a tatabányai Bányásznap egyik leglátványosabb és legnépszerűbb programja.
A csilletoló verseny minden évben a tatabányai Bányásznap egyik leglátványosabb és legnépszerűbb programja
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

A tatabányai bányásznapok programjai

A péntek esti nyitányról a Tatabányai Bányász Fúvószenekar gondoskodik, ezután fellép Geszti Péter, aki lendületes dalaival és szókimondó szövegeivel garantáltan jó hangulatot teremt, majd a NECC Party veszi át a stafétát, amely retró slágerekkel és igazi bulihangulattal szórakoztatja a közönséget. A Tulipános udvar sem marad csendben: itt a helyi zenekarok, DJ-k és táncosok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, így a fesztivál minden szeglete más-más hangulatot kínál. 

Szombaton a felvonulások, sportesemények és díjátadók mellett a fiatalabbak kedvencei is színpadra lépnek: Mihályfi Luca, T. Danny vagy éppen Pixa, este pedig a helyi zenekarok is megmutatják magukat. 

Vasárnap a családoké a főszerep: a gyermekek számára meseposta, gólyalábasok és táncos produkciók kínálnak élményt, a nagyszínpadon pedig a TNT koncertje hoz nosztalgikus hangulatot. A nap egyik leglátványosabb eseménye a hagyományos csilletoló verseny, amely mindig hatalmas közönséget vonz, hiszen egyszerre játékos és látványos tisztelgés a bányászok múltja előtt. Az ünnepi hétvége zárásaként a szalamanderes felvonulás és a tűzijáték biztosítja, hogy a Bányásznap valódi, közösségi élménnyel érjen véget.

Mi az a csilletoló verseny?

A bányásznap egyik legnagyobb közönségkedvence minden évben a csilletoló verseny, amely játékos formában idézi meg a bányászok mindennapjait. A versenyző csapatok feladata, hogy a jellegzetes bányacsillét minél gyorsabban végigtolják a kijelölt pályán. Nemcsak erőre, hanem összhangra és kitartásra is szükség van, hiszen a csille nem könnyű, a mozdulatokat pedig össze kell hangolni, hogy gördülékenyen haladjon.

A Bányásznap ugyanakkor több, mint fesztivál: emlékeztet arra, hogy Tatabánya gyökerei és identitása szorosan összefonódik a bányászok kitartásával és közösségével. A múlt tisztelete és a jelen közös ünneplése egyaránt része annak az élménynek, amely évről évre visszavárja a helyieket és a látogatókat. A 75. jubileum így egyszerre szól a hagyományok ápolásáról és a közösségi összetartozásról – igazi ünnep mindazoknak, akik szeretnék átélni Tatabánya legnagyobb múltú rendezvényét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu