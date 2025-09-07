Megható vallomás a tatabányai skanzenről: "Nekem ez szívügyem"

Fűrészné Molnár Anikó, címzetes múzeumigazgató, a tatabányai Bányászati Skanzen megálmodója és megalkotója, egyben Tatabánya díszpolgára mesélt arról, ő hogyan is kötődik személyesen a Skanzenhez.

Fűrészné Molnár Anikó a Bányászati Skanzenhez való személyes kötődését mesélte el

Forrás: YouTube/Magyarország Videós Arcképcsarnoka

A Bányászati Skanzen története

A címzetes múzeumigazgató, Fűrészné Molnár Anikó tősgyökeres tatabányai, itt született bányász családban. Tatabánya díszpolgára elmondta, hogy nagyapja, Molnár Gyula Környebányán dolgozott, itt ismerte meg nagymamáját, Katona Juliannát, akit feleségül vett, az édesapja pedig még itt született. Amikor megszűnt a környebányai bányászat, akkor került át a Magyar Általános Kőszénbánya RT. telephelyére, a VI-os aknába dolgozni. A hatostelepi lakások között kapott egy lakást, ekkor költöztek ide, Tatabányára. Később az édesapja is a VI-os aknában dolgozott, azonban ő már bányamérnökként - mesélte a Tatabányai Múzeumnak.

Én sokszor láttam, hogy éjszaka a VI-os aknában elég sok vízbetörés és tűz volt.

- emlékezett vissza szeretetteljesen Fűrészné Molnár Anikó.

Elmondta azt is, hogy édesapja középiskolás korában levitte a VI-os aknába, ahol hason csúszva nézte végig a bánya egy részét. Szerinte ez az iparág hozta létre Tatabányát, és ennek szeretett volna méltó emléket állítani, így pattant ki a fejéből a skanzen ötlete, aminek megvalósításában rengetegen segítettek neki.

Tudtam,hogy mi az, hogy telepinek lenni. Szinte mindenki ismert mindenkit. A gyerekek együtt játszottak. Valami különleges hangulata volt ennek a telepnek. (...) A harmadik lakás a szívemhez nőtt, mert az a nagyszüleim teljes bútoranyaga. Az egyik kedvencem az a kis bőrönd, ami a szekrény tetején van, ugyanis akárhányszor elmentem a nagyszüleimhez, akkor nagyapám mindig azt mondta, hogy gyere kincsem, kutassunk! És akkor elővette a kis bőröndöt, amiben mindenféle apró, kis emléktárgyak voltak és rengeteg régi fénykép. Nekem ez a múzeum, ez a skanzen a szívügyem.

- zárta megható sorait a címzetes múzeumigazgató.