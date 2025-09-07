Egy életformára, egy közösség: a bányászokra emlékeztek Bajóton is

Komárom-Esztergom szinte összes települése köthető valahogyan a bányászathoz. Tatabánya, Oroszlány, Dorog talán a legismertebb bányászvárosok a vármegyében Az itt élő bányászok írták a város történetét áldozatos munkájukkal. A Bányásznap alkalmával, Bajót községében is tartottak megemlékezést a szén és kőbányászok emlékére, melyen Erős Gábor, a terület országgyűlési képviselője is részt vett.

Forrás: Erős Gábor / Közösségi oldala

Szerte Komárom-Esztergomban emlékeztek a bányászat korára

Bajót községében a szén és kőbányászatra és bányászokra emlékeztek a hétvégén. A bányászat minden családhoz kötődik valamilyen formában, rengetegen elevenítették fel emlékeiket a bányásznapok során. Erős Gábor Bajóton emlékezett meg a bányászok áldozatos munkáról.

Bajót szívében ma is él a bányászok emléke! A Bányásznapon nemcsak egy mesterségre, hanem egy életformára, egy közösség erejére emlékezünk. A Harmónia Kórus gyönyörű műsora méltó tisztelgés volt mindazok előtt, akik a föld mélyén dolgoztak, hogy a felszínen fény legyen. Tisztelet a bányászoknak!

írta közösségi oldalán Erős Gábor, a terület országgyűlési képviselője. Gondolatait a köznyelvben is jól ismert bányászok által használt köszönéssel zárta: -Jó szerencsét!