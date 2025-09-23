2 órája
Saját édesanyját sem kímélte a bántalmazó - íme az ítélet a tatabányai férfire
Döntött a bíróság annak a férfinek az ügyében, aki 2023. júniusában először testi sértést, majd lopást követett el. A bántalmazás a vádlott beteg édesanyjára és testvérére irányult, de nem csak ez a bűncselekmény írható a rovására.
Saját édeasnyját és testvérét is súlyosan bántalmazta az a tatabányai férfi, aki később egy fagyizót is kirabolt. Az üzletből édességet és italokat lopott, sőt a fagylaltgépben lévő fagylaltból legalább 40 litert kiöntött a földre. A bántalmazás és lopás ügyében is eljárt a bíróság.
A bántalmazás börtönt érdemelt
A bíróság megállapítása szerint a férfi 2023. június 6-án, a nagyigmándi lakásában édesanyját többször megütötte egy másfél méter hosszú felmosónyéllel, miközben a testvére, anyjuk védelmére sietett. Azonban a férfi ekkor sem állt le, sőt, őt is arcon ütötte legalább három alkalommal. A támadás következtében mindkét sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a testvér esetében azonban fennállt a súlyosabb sérülés lehetősége is. A nyomozás során megállapították, hogy a férfi bódult állapotban támadt rá a családtagjaira.
Járóbottal verte édesanyját – kényszergyógykezelést javasolnak a vádlott számára
Ennek tükrében még érthetetlenebb, amit a testvére a bántalmazás ellenére mégis megtett érte: ugyanis a férfi egy fagyizó ablakát felfeszítette, onnan készpénzt, édességet és italt lopott, megdézsmálta a fagylaltot, a maradékot pedig a földre öntötte. A kár megközelítette a 300 ezer forintot, amit a vádlott testvére teljes egészében megtérített a fagyizónak.
A bíróság az ítéletben 1 év 6 hónap börtönbüntetést és 2 év közügyektől eltiltást szabott ki a férfira. A vádlott és védője tudomásul vette az ítéletet, az ügyésznek pedig három munkanapja van a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.
A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a bíróság hangsúlyozta:
a cselekmények súlyossága miatt a büntetés megfelel az ügy körülményeinek, ugyanakkor rávilágít a bódult állapot és az erőszakos tett közötti veszélyes összefüggésre.
Sajnos nem egyedi eset
Idén tavasszal már beszámoltunk egy hasonló alkalomról is, ahol a Tatabányai Törvényszék kényszergyógyszerezést javasolt annak a férfinak, aki édesanyja saját járóbotjával okozott életveszélyes koponyasérülést. A férfi akkor állapota miatt nem volt képes arra, hogy tettei következményét felismerje.