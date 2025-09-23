Saját édesanyját sem kímélte a bántalmazó - íme az ítélet a tatabányai férfire



Ennek tükrében még érthetetlenebb, amit a testvére a bántalmazás ellenére mégis megtett érte: ugyanis a férfi egy fagyizó ablakát felfeszítette, onnan készpénzt, édességet és italt lopott, megdézsmálta a fagylaltot, a maradékot pedig a földre öntötte. A kár megközelítette a 300 ezer forintot, amit a vádlott testvére teljes egészében megtérített a fagyizónak.

A bíróság az ítéletben 1 év 6 hónap börtönbüntetést és 2 év közügyektől eltiltást szabott ki a férfira. A vádlott és védője tudomásul vette az ítéletet, az ügyésznek pedig három munkanapja van a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint a bíróság hangsúlyozta:

a cselekmények súlyossága miatt a büntetés megfelel az ügy körülményeinek, ugyanakkor rávilágít a bódult állapot és az erőszakos tett közötti veszélyes összefüggésre.

Sajnos nem egyedi eset

Idén tavasszal már beszámoltunk egy hasonló alkalomról is, ahol a Tatabányai Törvényszék kényszergyógyszerezést javasolt annak a férfinak, aki édesanyja saját járóbotjával okozott életveszélyes koponyasérülést. A férfi akkor állapota miatt nem volt képes arra, hogy tettei következményét felismerje.