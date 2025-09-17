Komáromi strandverekedés: ártatlan fürdőzőt bántalmazott egy ittas férfi

Egy nyári incidens miatt emelt vádat a Komáromi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki erőszakosan viselkedett a komáromi strandon. A bántalmazás is szerepel a vádak között, miután a férfi egy ártatlan fürdőzőt ütött meg és lökött fel. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozzon döntést.

A bántalmazás a strand közepén történt, több fürdőző is szemtanúja volt az incidensnek

Bántalmazás lett a strandolás vége

Az ügy előzményei 2024. július 11-ére nyúlnak vissza, amikor is egy ittas férfi a komáromi strandon ráfeküdt más fürdőzők pokrócára, sőt, a rajta lévő ruhákat is dobálni kezdte. A tulajdonos felszólította, hogy hagyja el a helyet, ám erre nem volt hajlandó. A fürdőző végül a hónaljánál fogva lehúzta a takaróról a férfit, aki ekkor fenyegető kijelentéssel távozott.