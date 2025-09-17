szeptember 17., szerda

Bűncselekmény

1 órája

Bántalmazás a komáromi strandon: a fürdőzők sem hittek a szemüknek

Egy ittas férfi okozott riadalmat a komáromi strandon egy nyári napon. A bántalmazás miatt most vádat emeltek ellene, közérdekű munkát kaphat.

Kemma.hu

Egy nyári incidens miatt emelt vádat a Komáromi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki erőszakosan viselkedett a komáromi strandon. A bántalmazás is szerepel a vádak között, miután a férfi egy ártatlan fürdőzőt ütött meg és lökött fel. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozzon döntést.

Edge,Of,Swimming,Pool,In,Summer, bántalmazás, vádirat, strand, beach,
A bántalmazás a strand közepén történt, több fürdőző is szemtanúja volt az incidensnek
Fotó: Zsolt Biczo / Forrás:  Shutterstock

Bántalmazás lett a strandolás vége

Az ügy előzményei 2024. július 11-ére nyúlnak vissza, amikor is egy ittas férfi a komáromi strandon ráfeküdt más fürdőzők pokrócára, sőt, a rajta lévő ruhákat is dobálni kezdte. A tulajdonos felszólította, hogy hagyja el a helyet, ám erre nem volt hajlandó. A fürdőző végül a hónaljánál fogva lehúzta a takaróról a férfit, aki ekkor fenyegető kijelentéssel távozott.

Visszatért és bántalmazott

Nem sokkal később azonban az elkövető visszatért, és ökölbe szorított kézzel megütötte a korábban intézkedő férfit a bal vállán, majd két kézzel a napvédő sátrára lökte, amitől az elesett. A jelenet ezzel nem ért véget, ugyanis egy másik férfit is megpróbált bántalmazni, azonban az elkerülte az ütést, és a földre vitte a támadót, ezzel megfékezve őt.

Ügyészi indítvány: közérdekű munka

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt, az elkövető viselkedése kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, ami alkalmas arra, hogy a strandon jelenlévőkben riadalmat vagy megbotránkozást keltsen. A Komáromi Járási Ügyészség ezért vádat emelt, és azt indítványozta, hogy a Komáromi Járásbíróság tárgyalás tartása nélkül közérdekű munka büntetést szabjon ki a férfira.

 

