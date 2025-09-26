szeptember 26., péntek

Balesetszimuláció

30 perce

Ittas sofőr okozta a tragédiát - életek múlhatnak egy döntésen + galéria, videó

Döbbenten figyelték a diákok, ahogy a Vértes Agórája előtt percek alatt tragédiává vált egy átlagosnak induló éjszaka. A baleset élethű szimulációja azt mutatta meg, milyen gyorsan fordulhat át egy felelőtlen döntés életveszélyes helyzetté.

Bajcsy Tünde

Tatabányán a Vértes Agórája előtt péntek délelőtt szirénák zaja hasított a levegőbe: rendőrök, mentők és tűzoltók vonultak fel, hogy egy megrázó közlekedési balesetet szimuláljanak a diákok előtt. A látványos program a Magyar Rotary mozgalom százéves jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat első állomása volt, amelynek legfontosabb üzenete: egy pillanatnyi felelőtlenség örökre megváltoztathatja több ember életét.

Élethű baleseti szimuláció Tatabányán a Vértes Agórája előtt: a tűzoltók és mentők közösen dolgoztak azon, hogy kiszabadítsák és ellássák a sérülteket
Sokkoló baleset, ittas vezetés

A forgatókönyv szerint egy fiatalokkal teli autó ütközött össze egy másik járművel, mert a sofőr ittasan ült a volán mögé. A diákok döbbenten figyelték, ahogy a „sérültek” segítségért kiáltanak, a tűzoltók pedig feszítővágóval próbálják kiszabadítani őket a roncsból. A mentők hordágyon vitték el a súlyosan megsérült fiatalokat, miközben a rendőrök intézkedtek a helyszínen.

A jelenet végén a legdrámaibb pillanat következett: a vétlen autó egyik fiatal utasa a történet szerint életét vesztette, testét pedig halottaskocsi szállította el. Mindezt élőben hallhatta a közönség, hiszen a szereplők – a rendőrök, mentők, tűzoltók és a „sérültek” – mikroporttal voltak felszerelve. A diákok így nemcsak látták, de hallották is a kétségbeesett kiáltásokat, a szülők zokogását.

Az előadás üzenete egyértelmű: 

Ne üljetek be soha ittasan vezető mellé, és ne hagyjátok, hogy bárki így vezessen!

A húszperces előadás zárásaként különösen megrázó pillanat következett: a „meghalt” kislány szólalt meg, egy úgynevezett „lélekhangban”, amelyben elmondta: 

Én nem akartam meghalni, élni szerettem volna. Miért kellett ennek így történnie?

A szervezők arra kérték a pedagógusokat, hogy ne érjen véget a program a látványnál: az osztályokban beszéljék át a diákokkal a látottakat. A közös feldolgozás segíti, hogy a fiatalok ne csak sokkoló élményként éljék meg a szimulációt, hanem valóban levonják belőle a legfontosabb tanulságot: egy pillanatnyi felelőtlenség végzetes következményekkel járhat.

100 éves a magyar Rotary – programsorozat indul

A Rotary egy világszervezet, amely több mint 200 országban, 1,5 millió taggal működik. Magyarországon jelenleg 54 klub van, körülbelül 1200 taggal. A Rotary fő feladata a jótékonyság és a társadalmi felelősségvállalás. Szakáll Péter, a Tatabányai Rotary Klub elnöke elárulta nekünk, hogy idén száz éves a magyar Rotary, ennek tiszteletére szerveznek több programot is országszerte. A tatabányai baleseti szimuláció volt a nyitó rendezvény.

TikTok-pályázat a diákoknak

A Rotary kreatív pályázattal is készül a fiataloknak. A napokban minden iskolába eljut a felhívás: TikTok-videóban kell bemutatniuk, mit gondolnak a jótékonykodásról, az adakozásról vagy éppen a felelős közlekedésről.

A legjobb alkotásokat közönségszavazás alapján díjazzák. A nyertesek 80 ezer forintos pizzautalványt, gokartozást, lézerharcot és más élményprogramokat nyerhetnek.

GALÉRIA: Baleset szimuláció a Rotary Club szervezésében (H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Szakáll Péter azt is elmesélte, hogy az esemény sikerít az is mutatja, hogy minden helyi hatóság és segítő szervezet szinte azonnal rábólintott a bemutatón való részvételben: rendőrök, tűzoltók, mentők és önkéntesek is részt vettek az előadásban.

Rotary Tatabányán

A tatabányai Rotary Klub 27 éve működik, és nem ez az első nagyszabású kezdeményezése. Angol nyelvi versenyt szerveztek, ahol a nyertes 250 ezer forintos díjat kapott, Mikuláskor pedig fánkot osztanak a plázában, a bevételt óvodáknak ajánlva fel fejlesztő játékokra.

A tatabányai baleseti szimuláció több volt, mint egy egyszerű bemutató: valódi élményt és megrázó tapasztalatot adott a fiataloknak. A szervezők abban bíznak, hogy a diákok nemcsak látványos pillanatokat, hanem életre szóló tanulságot is hazavisznek magukkal.

 

