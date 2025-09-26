Ittas sofőr okozta a tragédiát - életek múlhatnak egy döntésen + galéria, videó

Tatabányán a Vértes Agórája előtt péntek délelőtt szirénák zaja hasított a levegőbe: rendőrök, mentők és tűzoltók vonultak fel, hogy egy megrázó közlekedési balesetet szimuláljanak a diákok előtt. A látványos program a Magyar Rotary mozgalom százéves jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat első állomása volt, amelynek legfontosabb üzenete: egy pillanatnyi felelőtlenség örökre megváltoztathatja több ember életét.

Élethű baleseti szimuláció Tatabányán a Vértes Agórája előtt: a tűzoltók és mentők közösen dolgoztak azon, hogy kiszabadítsák és ellássák a sérülteket

Forrás: Hagymási Bence / 24 óra

Sokkoló baleset, ittas vezetés

A forgatókönyv szerint egy fiatalokkal teli autó ütközött össze egy másik járművel, mert a sofőr ittasan ült a volán mögé. A diákok döbbenten figyelték, ahogy a „sérültek” segítségért kiáltanak, a tűzoltók pedig feszítővágóval próbálják kiszabadítani őket a roncsból. A mentők hordágyon vitték el a súlyosan megsérült fiatalokat, miközben a rendőrök intézkedtek a helyszínen.

A jelenet végén a legdrámaibb pillanat következett: a vétlen autó egyik fiatal utasa a történet szerint életét vesztette, testét pedig halottaskocsi szállította el. Mindezt élőben hallhatta a közönség, hiszen a szereplők – a rendőrök, mentők, tűzoltók és a „sérültek” – mikroporttal voltak felszerelve. A diákok így nemcsak látták, de hallották is a kétségbeesett kiáltásokat, a szülők zokogását.

Az előadás üzenete egyértelmű:

Ne üljetek be soha ittasan vezető mellé, és ne hagyjátok, hogy bárki így vezessen!

A húszperces előadás zárásaként különösen megrázó pillanat következett: a „meghalt” kislány szólalt meg, egy úgynevezett „lélekhangban”, amelyben elmondta:

Én nem akartam meghalni, élni szerettem volna. Miért kellett ennek így történnie?

A szervezők arra kérték a pedagógusokat, hogy ne érjen véget a program a látványnál: az osztályokban beszéljék át a diákokkal a látottakat. A közös feldolgozás segíti, hogy a fiatalok ne csak sokkoló élményként éljék meg a szimulációt, hanem valóban levonják belőle a legfontosabb tanulságot: egy pillanatnyi felelőtlenség végzetes következményekkel járhat.

100 éves a magyar Rotary – programsorozat indul

A Rotary egy világszervezet, amely több mint 200 országban, 1,5 millió taggal működik. Magyarországon jelenleg 54 klub van, körülbelül 1200 taggal. A Rotary fő feladata a jótékonyság és a társadalmi felelősségvállalás. Szakáll Péter, a Tatabányai Rotary Klub elnöke elárulta nekünk, hogy idén száz éves a magyar Rotary, ennek tiszteletére szerveznek több programot is országszerte. A tatabányai baleseti szimuláció volt a nyitó rendezvény.