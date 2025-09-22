Mentőhelikoptert is riasztottak az óriási balesethez az autópályán + VIDEÓ

Hatalmas baleset rázta meg az M7-es autópályán közlekedőket a hétvégén. Szombat reggel a Letenye felé vezető oldalon, a Váli-völgy térségében két autó ütközött össze. A vétkes autó az ütközést követően elrepült, majd fejre állva csúszott több méteren keresztül. - írja a vezess.hu oldal.

A baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak

A baleset Kajászó térségében történt, amiről videófelvétel is készült

A rémisztő balesetről egy fedélzeti kamerás felvétel is készült, amit a Budapesti Autósok Közössége osztott meg. A baleset miatt az autópályát teljes szélességében lezárták és mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A vezess.hu információi szerint a két autóban összesen hárman utaztak.

Én voltam a Honda vétlen sofőrje. A balesetet okozó személy ittas volt. Köszönjük azoknak, akik egyből megálltak segíteni.

-írta a Budapesti Autósok oldalának a vétlen sofőr.

