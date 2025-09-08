2 órája
Súlyosan megsérültek Tatánál és parkoló autók közé csapódott egy részeg fiú
Több riasztó esemény történt az elmúlt napokban Komárom-Esztergom vármegyében. A balesetek súlyos sérüléseket, útlezárásokat és jelentős anyagi károkat okoztak.
Az elmúlt napokban több súlyos közlekedési baleset borzolta a kedélyeket Komárom-Esztergom vármegyében. Tatán két fiatalt kellett kórházba szállítani egy súlyos ütközés után, egy másik esetben pedig egy ittas sofőr hét autót tört össze. Tatabányán a tanévkezdést baleset árnyékolta be, Esztergom közelében pedig teljes útzárat okozott egy karambol. Összegyűjtöttük a hét legmegrázóbb eseteit.
A hét legmegrázóbb balesetei egy helyen
Baleset nehezítette a tanév első napját Tatabányán
Az iskolaév első reggelén nemcsak a dugók és balesetek keserítették meg az autósok napját. Az 1-es főúton, Tatabánya térségében. Két személyautó is össze ütközött az 56-os kilométernél, a helyszínen forgalomkorlátozást kellett bevezetni.
Két autó ütközött össze Tatabányán: forgalomkorlátozásra kell számítani
Súlyosan megsérült két fiatal férfi Tata közelében
Tata határában, Dióspusztánál ütköztek össze az autók augusztus 30-án este. A balesethez több tűzoltóegység is kivonult, a sérülteket feszítővágóval szabadították ki a roncsokból. Egy 33 és egy 28 éves férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták a mentés idejére.
Helyszíni fotón a tatai súlyos baleset: horrorisztikus, mi maradt az autóból
Teljes útzárat okozott egy karambol Esztergom közelében
Két személyautó ütközött össze a 117-es főút Tát és Esztergom közötti szakaszán, a 11. kilométernél. A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, az egyik járművet áramtalanítani kellett. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták, kerülni csak a 10-es főúton lehetett.
Hét autót tört össze egy ittas sofőr Tatán
Több milliós kárt okozott egy 20 éves fiatal, aki augusztus 29-én este ittasan vezetett Tata belterületén. A Keszthelyi utcában kisodródott, és hét parkoló autót rongált meg. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, a sofőr a jogosítványát is elvesztette.
Részeg ámokfutás Tatán: hét parkoló autót tarolt le egy 20 éves sofőr
Útjavítás és torlódás bénította az M1-est
Szeptember 3-án az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon burkolatjavítás kezdődött a Nagyszentjános–Bőny csomópont térségében. A 100-as kilométernél a külső sávot lezárták, emiatt 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M0-M1 csomópontnál terelés lassította a forgalmat.
