Összefoglaló

2 órája

Súlyosan megsérültek Tatánál és parkoló autók közé csapódott egy részeg fiú

Címkék#balesetek#kár#M1-es autópálya#sofőr

Több riasztó esemény történt az elmúlt napokban Komárom-Esztergom vármegyében. A balesetek súlyos sérüléseket, útlezárásokat és jelentős anyagi károkat okoztak.

Kemma.hu

Az elmúlt napokban több súlyos közlekedési baleset borzolta a kedélyeket Komárom-Esztergom vármegyében. Tatán két fiatalt kellett kórházba szállítani egy súlyos ütközés után, egy másik esetben pedig egy ittas sofőr hét autót tört össze. Tatabányán a tanévkezdést baleset árnyékolta be, Esztergom közelében pedig teljes útzárat okozott egy karambol. Összegyűjtöttük a hét legmegrázóbb eseteit.

Négy sérültje van a 1128-as út balesetének
Komárom-Esztergom több pontján is súlyos balesetek történtek a héten
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

A hét legmegrázóbb balesetei egy helyen

Baleset nehezítette a tanév első napját Tatabányán

Az iskolaév első reggelén nemcsak a dugók és balesetek keserítették meg az autósok napját. Az 1-es főúton, Tatabánya térségében. Két személyautó is össze ütközött az 56-os kilométernél, a helyszínen forgalomkorlátozást kellett bevezetni.

Súlyosan megsérült két fiatal férfi Tata közelében

Tata határában, Dióspusztánál ütköztek össze az autók augusztus 30-án este. A balesethez több tűzoltóegység is kivonult, a sérülteket feszítővágóval szabadították ki a roncsokból. Egy 33 és egy 28 éves férfit súlyos állapotban szállítottak kórházba. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták a mentés idejére.

Teljes útzárat okozott egy karambol Esztergom közelében

Két személyautó ütközött össze a 117-es főút Tát és Esztergom közötti szakaszán, a 11. kilométernél. A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, az egyik járművet áramtalanítani kellett. A baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták, kerülni csak a 10-es főúton lehetett.

Hét autót tört össze egy ittas sofőr Tatán

Több milliós kárt okozott egy 20 éves fiatal, aki augusztus 29-én este ittasan vezetett Tata belterületén. A Keszthelyi utcában kisodródott, és hét parkoló autót rongált meg. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, a sofőr a jogosítványát is elvesztette.

Útjavítás és torlódás bénította az M1-est

Szeptember 3-án az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon burkolatjavítás kezdődött a Nagyszentjános–Bőny csomópont térségében. A 100-as kilométernél a külső sávot lezárták, emiatt 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M0-M1 csomópontnál terelés lassította a forgalmat.

 

