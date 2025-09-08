Súlyosan megsérültek Tatánál és parkoló autók közé csapódott egy részeg fiú

Az elmúlt napokban több súlyos közlekedési baleset borzolta a kedélyeket Komárom-Esztergom vármegyében. Tatán két fiatalt kellett kórházba szállítani egy súlyos ütközés után, egy másik esetben pedig egy ittas sofőr hét autót tört össze. Tatabányán a tanévkezdést baleset árnyékolta be, Esztergom közelében pedig teljes útzárat okozott egy karambol. Összegyűjtöttük a hét legmegrázóbb eseteit.

Komárom-Esztergom több pontján is súlyos balesetek történtek a héten

A hét legmegrázóbb balesetei egy helyen

Baleset nehezítette a tanév első napját Tatabányán

Az iskolaév első reggelén nemcsak a dugók és balesetek keserítették meg az autósok napját. Az 1-es főúton, Tatabánya térségében. Két személyautó is össze ütközött az 56-os kilométernél, a helyszínen forgalomkorlátozást kellett bevezetni.