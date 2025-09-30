Kilenc baleset történt, ketten életüket vesztették az autópályán

Halálos baleset történt aztán szeptember 24-én is a sztrádán, amikor egy személyautó belerohant egy kamionba. A személykocsi eleje beszorult a kamion alá, a tűzoltók húzták ki. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az esetről helyszíni fotókat is közöltünk, amint tömegével sétáltak az emberek a dugóban a helyszínen.