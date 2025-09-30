szeptember 30., kedd

Kilenc baleset történt, ketten életüket vesztették az autópályán

Címkék#sztráda#autósok#tragédia#balesetek#autópálya#M1-es autópálya#karambol#baleset

Komárom-Esztergom vármegyében az elmúlt hét ismét tragikus közlekedési karambolokkal telt. Az M1-es autópálya tatai szakaszán két nap alatt két ember vesztette életét balesetben, miközben Esztergom közelében teherautó és két autó ütközött össze. Mondjuk, milyen balesetek történtek.

Kemma.hu

Ez a hét sem hozott változást sajnos az utakon, hiszen egymást érték a szerencsétlenségek Komárom-Esztergom vármegyében. Az M1-es autópálya a az elmúlt héten is a tragikus balesetek otthonává vált, de a sztráda mellett a 117-es főút esztergomi szakasza is főszerepet játszott ezúttal. Baleseti összefoglalónkban most összegyűjtöttük mindet egy helyre.

Halálos baleset az M1-esen, helyszíni fotón a torlódás
Halálos baleset az M1-esen, helyszíni fotón a torlódás
Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Két nap alatt két halálos autóbaleset is történt az M1-esen Tatánál, szinte ugyanott, és szinte ugyanabban az időben. Először szeptember 23-án kora délután egy kisteherautó szenvedett utoléréses balesetet: egy kamion hátuljába csapódott. 

Bár a helyszínre mentőhelikopter érkezett, ám a sérültön nem tudtak segíteni, egy ember a helyszínen életét vesztette. Az esetről helyszíni fotókat is kaptunk a katasztrófavédelemtől.

Halálos baleset történt aztán szeptember 24-én is a sztrádán, amikor egy személyautó belerohant egy kamionba. A személykocsi eleje beszorult a kamion alá, a tűzoltók húzták ki. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Az esetről helyszíni fotókat is közöltünk, amint tömegével sétáltak az emberek a dugóban a helyszínen.

További súlyos karambolok a hétről:

Mint arról korábban beszámoltunk, Esztergom közelében, a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében történt egy baleset, amelyben egy teherautó és két autó ütközött össze. A karambolnak súlyos sérültje is van, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, és teljes útzár lépett életbe.

További komoly M1 balesetek:

 

