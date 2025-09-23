1 órája
Helyszíni fotókon a 117-es úti baleset: két autó és egy teherautó ütközött
Hétfő délelőtt súlyos közlekedési fennakadás alakult ki Esztergom közelében. A 117-es főúton történt baleset miatt a forgalmat teljes szélességében lezárták, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Hétfő délelőtt súlyos baleset történt a 117-es főúton, amely komolyan akadályozta az Esztergom és Nyergesújfalu közötti forgalmat. A környéken közlekedők hosszabb menetidővel és torlódással szembesülhettek.
Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére
Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében, a Zsidódi híd közelében egy teherautó és két személyautó ütközött össze. A nyergesújfalui tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik roncsból, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, amely a súlyos sérült gyors kórházba szállítását segítette.
Teljes útzár a környéken
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy férfit súlyos sérülésekkel, egy másik férfit pedig további vizsgálatok céljából, stabil állapotban vittek kórházba. A helyszínt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték, és a térségben csak fokozott figyelemmel lehetett közlekedni.
