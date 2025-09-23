Helyszíni fotókon a 117-es úti baleset: két autó és egy teherautó ütközött

Hétfő délelőtt súlyos baleset történt a 117-es főúton, amely komolyan akadályozta az Esztergom és Nyergesújfalu közötti forgalmat. A környéken közlekedők hosszabb menetidővel és torlódással szembesülhettek.

Mentőhelikopter is érkezett a 117-es úti balesethez

Forrás: Nyergesújfalu Katasztrófavédelmi Őrs

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében, a Zsidódi híd közelében egy teherautó és két személyautó ütközött össze. A nyergesújfalui tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik roncsból, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, amely a súlyos sérült gyors kórházba szállítását segítette.