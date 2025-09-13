3 órája
Dráma a Győr Rallyn: a versenybírók közé csapódott az autó, többen megsérültek – mutatjuk a részleteket!
Dráma a Győr Rallyn: kisodródott egy versenyautó. A súlyos baleset miatt azonnal leállították a versenyt, többen megsérültek.
Kis híján végzetes tragédiába torkollott a Győr Rally: a Kisalföld információi szerint az egyik versenyautó lesodródott a pályáról és elsodorta az út mellett álló versenybírókat. A baleset helyszínére mentőket riasztottak, a versenyt azonnal leállították.
Baleset a Győr Rallyn: a versenybírók kerültek veszélybe a pálya szélén
Lesodródott az útról és a tömegbe rohant
A Kisalföld tudósítása szerint a baleset a győri Ipari Parkban, a gyorsulási versenynek helyt adó szakaszon történt. Egyelőre tisztázatlan okokból az egyik versenyautó megcsúszott, és a pályát szegélyező szalmabálák közé, majd az ott álló versenybírókat találta el.
Többen megsérültek, áll a verseny
A lap helyszíni információi szerint a balesetben többen is megsérültek, hozzájuk azonnal mentőket riasztottak. A versenyt a szervezők a balesetet követően azonnal leállították, a helyszínelés és a mentés jelenleg is tart. A nézőket és a többi versenyzőt sokkolták a történtek.
Hátborzongató részletek
A kemma.hu tudomására jutott, miszerint egy másik versenyautó rohant bele az előtte lévő versenyzők gépkocsijába és az így sodródott ki és hajtott a bírók közé.
Nem sokkal több, mint egy éve történt a rallysport egyik legsúlyosabb hazai szerencsétlensége, az a katasztrófa az Esztergom Rallyn több életet is követelt.