Minden környékbeli emlékszik ezekre a balesetekre

Egymás után két baleset rázta meg Tát környékét: a 117-es táti elkerülőút ugyanazon kereszteződésében ütköztek autók. A környékbeliek által jól ismert elkerülő úton rendszeresek a balesetek, nemrég a Közút veszélyes utak listájára is felkerült. Visszatekintettünk az elmúlt évek súlyos baleseteire, amelyre minden környékbeli emlékszik.

A 117-es úti négyes balesetben 2018-ban többen megsérültek

Forrás: 24 Óra

Balesetekkel terhelt szakasz - traffiboxot is csatasorba állítottak

A Tát és Esztergom közötti 117-es gyorsforgalmi út és a 11-es főút népszerű útvonal a Tatabánya, illetve Nyergesújfalu felől és felé ingázók körében. Az útvonal ráadásul az idén kijelölt 103-as főút folytatása is.

Főként a táti kereszteződésben voltak rendszeresek a balesetek: gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása miatt történtek nemegyszer súlyos esetek. Ide 60-as sebességkorlátozó táblát helyeztek néhány éve, idén pedig traffiboxot is kapott a kereszteződés. A kereszteződésben nem volt baleset.

Emellett a további szakaszokon is elszaladtak a lovak a sofőrök alatt. A hosszabb szakaszokon 90 kilométer per óra a megengedett legnagyobb sebesség, a leágazásoknál 70-es, vagy 50-es korlátozással.

Előzés, gyorshajtás, négyes karambol- a 117-es statisztikája lesújtó

Legutóbb a 11-es úti kereszteződésben történt egy órán belül két eset. Mindkét alkalommal a balra kanyarodó nem adta meg az elsőbbséget a szembejövőnek.

Mint egy helyi férfi megjegyezte az úttal kapcsolatban: minden környékbelinek van egy ismerőse, aki "ottmaradt a táti úton".