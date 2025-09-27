szeptember 27., szombat

Veszélyes útszakasz

1 órája

Minden környékbeli emlékszik ezekre a balesetekre

Címkék#halálos baleset#gyorsforgalmi út#baleset

Előzés, gyorshajtás, figyelmetlenség - volt év, hogy egymást követték a balesetek a gyorsforgalmi úton. A 117-es úton legutóbb történt két baleset apropójából tekintettünk vissza az elmúlt évekre.

Feleki Marietta

Egymás után két baleset rázta meg Tát környékét: a 117-es táti elkerülőút ugyanazon kereszteződésében ütköztek autók.  A környékbeliek által jól ismert elkerülő úton rendszeresek a balesetek, nemrég a Közút veszélyes utak listájára is felkerült. Visszatekintettünk az elmúlt évek súlyos baleseteire, amelyre minden környékbeli emlékszik.

A 117-es úton legutóbb történt két baleset apropójából tekintettünk vissza az elmúlt évekre.
A 117-es úti négyes balesetben 2018-ban többen megsérültek
Forrás: 24 Óra

Balesetekkel terhelt szakasz - traffiboxot is csatasorba állítottak

A Tát és Esztergom közötti 117-es gyorsforgalmi út és a 11-es főút népszerű útvonal a Tatabánya, illetve Nyergesújfalu felől és felé ingázók körében. Az útvonal ráadásul az idén kijelölt 103-as főút folytatása is.

Főként a táti kereszteződésben voltak rendszeresek a balesetek: gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása miatt történtek nemegyszer súlyos esetek. Ide 60-as sebességkorlátozó táblát helyeztek néhány éve, idén pedig traffiboxot is kapott a kereszteződés. A kereszteződésben nem volt baleset.

Emellett a további szakaszokon is elszaladtak a lovak a sofőrök alatt. A hosszabb szakaszokon 90 kilométer per óra a megengedett legnagyobb sebesség, a leágazásoknál 70-es, vagy 50-es korlátozással.

Előzés, gyorshajtás, négyes karambol- a 117-es statisztikája lesújtó

Legutóbb a 11-es úti kereszteződésben történt egy órán belül két eset. Mindkét alkalommal a balra kanyarodó nem adta meg az elsőbbséget a szembejövőnek.

 Mint egy helyi férfi megjegyezte az úttal kapcsolatban: minden környékbelinek van egy ismerőse, aki "ottmaradt a táti úton".

GALÉRIA: Képeken a 117-es és a 11-es főút kereszteződésében történt baleset

Visszatekintőnkben az elmúlt évek nagyobb baleseteire emlékezünk.

  • 2009-ben négy fiatal repült ki autójából, ketten meghaltak
  • 2018-ban négyes karambol miatt állt este a táti elkerülő forgalma
  • 2022-ben az ismert magyar rádiós, Szauter Kornél halt meg a táti szakaszon 
  • Szintén 2022-ben fedélzeti kamera rögzített egy életveszélyesen előzgető furgonost
  • A táti leágazásnál a kanyarban megcsúszott autó okozott halálos balesetet
  • 2024-ben egy nő halt meg a gyorsforgalmin Esztergom és Tát között, amikor kamionnal ütközött

 

