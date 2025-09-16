szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jóslat

1 órája

Pusztulás vár a világra: Baba Vanga és Nostradamus is sötét képet festett 2025-re

Címkék#Nostradamus#baba vanga#jóslat#világvége#háború

A legendás próféták szerint közeledik az emberiség egyik legsötétebb időszaka. Baba Vanga és Nostradamus egyaránt figyelmeztetett: 2025 fordulópont lehet, ahol háborúk és globális válságok alakítják át a világot.

Kemma.hu

Mi is többször beszámoltunk már Baba Vanga jóslatairól, amelyek idén ijesztő mértékben tartották rettegésben a világot. Júliusra a japán Baba Vanga például pusztító áradást is jósolt, de egyes feltételezések szerint a svájci katasztrófákat és a parajdi sóbányánál történteket is előre megmondta. Mint arról korábban beszámoltunk, Parajdnál, a Korond-patak vize a május végi áradások következtében betört a világhírű sóbánya területére, teljesen elárasztotta azt, és visszafordíthatatlan következményei lettek, amely a teljes Sóvidéket érintik.

Baba Vanga és Nostradamus
Baba Vanga és Nostradamus is ugyanazt a tragédiát jósolta 2025-re
Forrás: MW

Sőt, hatalmas hamufelhő árasztotta el Japánt, amikor júliusban kitört a Shinmoedake-hegyen a vulkán, amely az utóbbi évek egyik legnagyobb kitörése volt, és sokak szerint ezt a katasztrófát jósolhatta meg a japán Baba Vanga is még 1999-ben. 

Rengetegen kételkednek a jóslatokban, de azzal nehéz vitatkozni, hogy a múltban többször is igazolódtak már be jövendölések. Baba Vanga például helyesen megjósolta Diana hercegnő halálát, a szeptember 11-i terrortámadást (amelynek 24. évfordulójáról mi is megemlékeztünk) és a COVID-járványt (amely a hírek szerint újabb nagy hullámmal robbanhat be hamarosan), Nostradamus pedig évszázadokkal előre látta II. Henrik francia király halálát, vagy éppen a nagy londoni tűzvészt.

Most újabb jóslat bukkant fel, amivel az "Élő Nostradamus" néven ismert Athos Salomé is egyet értett, aki már a múltban is tett hasonló, hátborzongató pontosságú jóslatokat.

Ez vár ránk idén Baba Vanga és Nostradamus szerint

A Bors cikke szerint Baba Vanga azt jósolta, hogy

tavasszal háború kezdődik Keleten, és kitör a harmadik világháború. Ez a háború Keleten, elpusztítja majd a Nyugatot,

míg Nostradamus szerint 2025-re a globális politikai konfliktusok fokozódnak.

Az elmúlt hetek eseményei sajnos ezt alá is támasztják: Oroszország és a NATO ugyanis először lépett közvetlen konfliktusba azóta, hogy 2022-ben megszállta Ukrajnát. Lengyelország több orosz drónt is lelőtt ugyanis, amelyek megsértették a légterét, miközben Ukrajna ellen támadást hajtottak végre. Vagyis sosem volt még ilyen feszült a helyzet Európában, mint most.

Ha tehát Baba Vanga és Nostradamus próféciái valóra válnak, akkor 2025 tényleg fordulópont lesz az emberiség számára.

A magyar Baba Vanga is jósolt

Egy rejtélyes magyar asszony különös jóslatai is borzolták a kedélyeket korábban, akit sokan azonnal a magyar Baba Vanga néven kezdték el emlegetni.

Sőt, a magyar Baba Vanga már 150 éve megjósolta, ami most történik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu