Pusztulás vár a világra: Baba Vanga és Nostradamus is sötét képet festett 2025-re
A legendás próféták szerint közeledik az emberiség egyik legsötétebb időszaka. Baba Vanga és Nostradamus egyaránt figyelmeztetett: 2025 fordulópont lehet, ahol háborúk és globális válságok alakítják át a világot.
Mi is többször beszámoltunk már Baba Vanga jóslatairól, amelyek idén ijesztő mértékben tartották rettegésben a világot. Júliusra a japán Baba Vanga például pusztító áradást is jósolt, de egyes feltételezések szerint a svájci katasztrófákat és a parajdi sóbányánál történteket is előre megmondta. Mint arról korábban beszámoltunk, Parajdnál, a Korond-patak vize a május végi áradások következtében betört a világhírű sóbánya területére, teljesen elárasztotta azt, és visszafordíthatatlan következményei lettek, amely a teljes Sóvidéket érintik.
Sőt, hatalmas hamufelhő árasztotta el Japánt, amikor júliusban kitört a Shinmoedake-hegyen a vulkán, amely az utóbbi évek egyik legnagyobb kitörése volt, és sokak szerint ezt a katasztrófát jósolhatta meg a japán Baba Vanga is még 1999-ben.
Rengetegen kételkednek a jóslatokban, de azzal nehéz vitatkozni, hogy a múltban többször is igazolódtak már be jövendölések. Baba Vanga például helyesen megjósolta Diana hercegnő halálát, a szeptember 11-i terrortámadást (amelynek 24. évfordulójáról mi is megemlékeztünk) és a COVID-járványt (amely a hírek szerint újabb nagy hullámmal robbanhat be hamarosan), Nostradamus pedig évszázadokkal előre látta II. Henrik francia király halálát, vagy éppen a nagy londoni tűzvészt.
Most újabb jóslat bukkant fel, amivel az "Élő Nostradamus" néven ismert Athos Salomé is egyet értett, aki már a múltban is tett hasonló, hátborzongató pontosságú jóslatokat.
Ez vár ránk idén Baba Vanga és Nostradamus szerint
A Bors cikke szerint Baba Vanga azt jósolta, hogy
tavasszal háború kezdődik Keleten, és kitör a harmadik világháború. Ez a háború Keleten, elpusztítja majd a Nyugatot,
míg Nostradamus szerint 2025-re a globális politikai konfliktusok fokozódnak.
Az elmúlt hetek eseményei sajnos ezt alá is támasztják: Oroszország és a NATO ugyanis először lépett közvetlen konfliktusba azóta, hogy 2022-ben megszállta Ukrajnát. Lengyelország több orosz drónt is lelőtt ugyanis, amelyek megsértették a légterét, miközben Ukrajna ellen támadást hajtottak végre. Vagyis sosem volt még ilyen feszült a helyzet Európában, mint most.
Ha tehát Baba Vanga és Nostradamus próféciái valóra válnak, akkor 2025 tényleg fordulópont lesz az emberiség számára.
A magyar Baba Vanga is jósolt
Egy rejtélyes magyar asszony különös jóslatai is borzolták a kedélyeket korábban, akit sokan azonnal a magyar Baba Vanga néven kezdték el emlegetni.
Sőt, a magyar Baba Vanga már 150 éve megjósolta, ami most történik:
