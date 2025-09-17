22 perce
Új ázsiai üzletlánc jelent meg, különleges újdonságokat hozott Magyarországra
Egy különleges ázsiai üzletlánc jelent meg Magyarországon. Nem klasszikus diszkont, nem is hagyományos kisbolt, mégis egyre többen beszélnek róla. A közösségi médiában máris nagy népszerűségnek örvend, sokan kíváncsiak, mit is kínál az ázsiai üzlet.
Az új ázsiai üzlet nem hatalmas hipermarketekben gondolkodik, és nem is a megszokott bevásárlásokhoz kínál alternatívát. Inkább egy olyan élményt szeretne meghonosítani, amely külföldön már bizonyított, de nálunk még újdonságnak számít. Olyan hely, ahol a vásárlás nem ér véget a kasszánál – ez pedig a QQ Express.
Ázsiai üzlet Magyarországon - mi is az a QQ Express?
A QQ Express egy fiatal élelmiszerlánc, amely kifejezetten az ázsiai konyha szerelmeseit célozza. A polcokon egzotikus snackek, italok, instant tészták és fűszerek sorakoznak – olyan termékek, amelyek eddig jobbára csak külföldi utazások vagy online rendelések révén voltak elérhetők a magyar vásárlóknak.
A bolt különlegessége, hogy egyes termékeket nemcsak megvásárolni lehet, hanem akár helyben el is lehet készíteni és elfogyasztani. A helyben fogyasztás koncepciója külföldön – például a 7-Elevennél – már bevett gyakorlat, Magyarországon viszont újdonságnak számít.
Konkurencia a piacon?
Ázsiai élelmiszerüzletek eddig is működtek hazánkban, de a QQ Express abban tér el, hogy a kényelmi ételek mellé gyors étkezési lehetőséget is kínál. Így inkább egy piaci rést tölt be, mintsem hogy közvetlenül versenyezne a nagy áruházláncokkal. A Lidlnek vagy az Aldinak tehát nem kell tartania tőle, viszont az egzotikus ízek kedvelőinek komoly alternatívát nyújthat.
Hol érhető el?
A QQ Express hálózata 2024-ben indult, jelenleg két üzlet működik – egyelőre kizárólag Budapesten. A vállalkozás mögött az Asia Food Family Kft. áll, amely nemcsak kiskereskedelemmel, hanem nagykereskedelmi tevékenységgel is foglalkozik. A vásárlói visszajelzések alapján sokan várják, hogy a fővároson kívül is megnyíljanak az első boltok.
A QQ Express megjelenése új színt hozott a hazai kiskereskedelmi palettára. Hogy hosszú távon mennyire tudja beépíteni magát a magyar vásárlók mindennapjaiba, az még kérdés, de egy biztos: az ázsiai ízek és a különleges koncepció sokak fantáziáját megmozgatta.
