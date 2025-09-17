szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ázsiai bolt

57 perce

Új ázsiai üzletlánc jelent meg, különleges újdonságokat hozott Magyarországra

Címkék#külföld#kiskereskedelmi#7-Eleven#QQ Express#Magyarország#élelmiszerlánc

Egy különleges ázsiai üzletlánc jelent meg Magyarországon. Nem klasszikus diszkont, nem is hagyományos kisbolt, mégis egyre többen beszélnek róla. A közösségi médiában máris nagy népszerűségnek örvend, sokan kíváncsiak, mit is kínál az ázsiai üzlet.

Bajcsy Tünde

Az új ázsiai üzlet nem hatalmas hipermarketekben gondolkodik, és nem is a megszokott bevásárlásokhoz kínál alternatívát. Inkább egy olyan élményt szeretne meghonosítani, amely külföldön már bizonyított, de nálunk még újdonságnak számít. Olyan hely, ahol a vásárlás nem ér véget a kasszánál – ez pedig a QQ Express.

Az ázsiai üzletek mindig is jól működtek Magyarországon. A QQ Express most egy új fajta élményt vezet be hazánkba.
Az ázsiai üzletek mindig is jól működtek Magyarországon. A QQ Express most egy új fajta élményt vezet be hazánkba
Forrás: Facebook/QQExpress

Ázsiai üzlet Magyarországon - mi is az a QQ Express?

A QQ Express egy fiatal élelmiszerlánc, amely kifejezetten az ázsiai konyha szerelmeseit célozza. A polcokon egzotikus snackek, italok, instant tészták és fűszerek sorakoznak – olyan termékek, amelyek eddig jobbára csak külföldi utazások vagy online rendelések révén voltak elérhetők a magyar vásárlóknak.

A bolt különlegessége, hogy egyes termékeket nemcsak megvásárolni lehet, hanem akár helyben el is lehet készíteni és elfogyasztani. A helyben fogyasztás koncepciója külföldön – például a 7-Elevennél – már bevett gyakorlat, Magyarországon viszont újdonságnak számít.

Konkurencia a piacon?

Ázsiai élelmiszerüzletek eddig is működtek hazánkban, de a QQ Express abban tér el, hogy a kényelmi ételek mellé gyors étkezési lehetőséget is kínál. Így inkább egy piaci rést tölt be, mintsem hogy közvetlenül versenyezne a nagy áruházláncokkal. A Lidlnek vagy az Aldinak tehát nem kell tartania tőle, viszont az egzotikus ízek kedvelőinek komoly alternatívát nyújthat.

@whisperton 7 ELEVEN BUDAPESTEN? 😱🍰 @QQEXPRESS ♬ original sound - Ton

Hol érhető el?

A QQ Express hálózata 2024-ben indult, jelenleg két üzlet működik – egyelőre kizárólag Budapesten. A vállalkozás mögött az Asia Food Family Kft. áll, amely nemcsak kiskereskedelemmel, hanem nagykereskedelmi tevékenységgel is foglalkozik. A vásárlói visszajelzések alapján sokan várják, hogy a fővároson kívül is megnyíljanak az első boltok.

A QQ Express megjelenése új színt hozott a hazai kiskereskedelmi palettára. Hogy hosszú távon mennyire tudja beépíteni magát a magyar vásárlók mindennapjaiba, az még kérdés, de egy biztos: az ázsiai ízek és a különleges koncepció sokak fantáziáját megmozgatta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu