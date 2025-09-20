5 órája
Lagzi Lajcsi lánya már nem kislány: az Ázsia Expresszben hódít + VIDEÓ
Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi a jól ismert mulatós sztár, felnőtté cseperedett lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.
Galambos Lajos immár felnőtt lánya, Galambos Bogi is harcba szállt a TV2-n az Ázsia Expressz idei évadában. A pénteki adás hajsza játékába érkeztek a meglepetés játékosok: Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára. A két lány egy párként vág neki az Ázsia Expressz idei évadának. A játékosok boldogan fogadták az új párost.
Nem is akárhogyan fogadták az Ázsia Expresszbe érkező Galambos Bogiékat
A verseny hajszájának előtti pillanatokban jelentette be az új páros érkezését a műsor vezetője, Ördög Nóra. A pénteki hajszában a Bódi tesók, Vastag Csabáék és Tallós Ritáék álltak rajthoz. Ám hamar kiderült, hogy Bogiéknak a versenybe kerülésért egyből egy hajszával kell bizonyítaniuk. A Bódi tesók nem kerteltek:
Szerintem menjetek haza, jobban jártok.
-fogalmazott Bódi Hunor humorosan.
Az újonnan érkező versenyzők nevetve fogadták a reakciókat érkezésükre. A lányok izgalmakkal vágtak neki a versenynek. A hajsza végén Varga Csaba és párja, Domján Evelin búcsúztak az Ázsia Expressz versenyétől. Galambos Bogiék ezáltal teljes értékű versenyzőként folytatják a versenyt hétfőtől.