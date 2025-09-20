Lagzi Lajcsi lánya már nem kislány: az Ázsia Expresszben hódít + VIDEÓ

Galambos Lajos immár felnőtt lánya, Galambos Bogi is harcba szállt a TV2-n az Ázsia Expressz idei évadában. A pénteki adás hajsza játékába érkeztek a meglepetés játékosok: Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára. A két lány egy párként vág neki az Ázsia Expressz idei évadának. A játékosok boldogan fogadták az új párost.

Galambos Bogi az Ázsia Expressz idei évadában versenyez Kútvölgyi Sárával

Forrás: Ripost

Nem is akárhogyan fogadták az Ázsia Expresszbe érkező Galambos Bogiékat

A verseny hajszájának előtti pillanatokban jelentette be az új páros érkezését a műsor vezetője, Ördög Nóra. A pénteki hajszában a Bódi tesók, Vastag Csabáék és Tallós Ritáék álltak rajthoz. Ám hamar kiderült, hogy Bogiéknak a versenybe kerülésért egyből egy hajszával kell bizonyítaniuk. A Bódi tesók nem kerteltek:

Szerintem menjetek haza, jobban jártok.

-fogalmazott Bódi Hunor humorosan.

Az újonnan érkező versenyzők nevetve fogadták a reakciókat érkezésükre. A lányok izgalmakkal vágtak neki a versenynek. A hajsza végén Varga Csaba és párja, Domján Evelin búcsúztak az Ázsia Expressz versenyétől. Galambos Bogiék ezáltal teljes értékű versenyzőként folytatják a versenyt hétfőtől.