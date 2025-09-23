Galambos Lajcsi lánya üvöltve borul ki: erősen indul neki az Ázsia Expressz +videó

A kaland-reality negyedik hetéhez érkezik, ahol a párosok már a középdöntőbe jutásért küzdenek. Az Ázsia Expressz azonban nemcsak a feladatokkal, hanem az indulatokkal is próbára teszi majd a versenyzőket: Galambos Lajcsi lánya például könnyek között, kiabálva fog kiborulni, és káromkodva fenyegeti játékostársát egy már most felkapott TikTok-videóban.

Galambos Bogi az Ázsia Expressz idei évadában versenyez

Forrás: Ripost

Ázsia Expressz: dráma és feszültség a köbön

A mai epizódban a párosoknak ismét szálláskeresés és kemény próbatételek nehezítik majd az útjukat, miközben a személyes konfliktusok is egyre jobban felszínre törnek. Az biztos, hogy az Ázsia Expressz következő része sem lesz híján szenvedélynek, drámának és váratlan fordulatoknak.

Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi a jól ismert mulatós sztár, felnőtté cseperedett lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.