Galambos Lajcsi lánya üvöltve borul ki: erősen indul neki az Ázsia Expressz +videó
Sírás, kiabálás és trágár szavak várhatók az este folyamán. Az Ázsia Expressz legújabb epizódja már a kezdetektől forró hangulatot ígér.
A kaland-reality negyedik hetéhez érkezik, ahol a párosok már a középdöntőbe jutásért küzdenek. Az Ázsia Expressz azonban nemcsak a feladatokkal, hanem az indulatokkal is próbára teszi majd a versenyzőket: Galambos Lajcsi lánya például könnyek között, kiabálva fog kiborulni, és káromkodva fenyegeti játékostársát egy már most felkapott TikTok-videóban.
Ázsia Expressz: dráma és feszültség a köbön
A mai epizódban a párosoknak ismét szálláskeresés és kemény próbatételek nehezítik majd az útjukat, miközben a személyes konfliktusok is egyre jobban felszínre törnek. Az biztos, hogy az Ázsia Expressz következő része sem lesz híján szenvedélynek, drámának és váratlan fordulatoknak.
Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi a jól ismert mulatós sztár, felnőtté cseperedett lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.
