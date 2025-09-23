szeptember 23., kedd

Ázsia Expressz

1 órája

Galambos Lajcsi lánya üvöltve borul ki: erősen indul neki az Ázsia Expressz +videó

Címkék#Curtis#Ázsia Expressz#Galambos Lajos

Sírás, kiabálás és trágár szavak várhatók az este folyamán. Az Ázsia Expressz legújabb epizódja már a kezdetektől forró hangulatot ígér.

Kemma.hu

A kaland-reality negyedik hetéhez érkezik, ahol a párosok már a középdöntőbe jutásért küzdenek. Az Ázsia Expressz azonban nemcsak a feladatokkal, hanem az indulatokkal is próbára teszi majd a versenyzőket: Galambos Lajcsi lánya például könnyek között, kiabálva fog kiborulni, és káromkodva fenyegeti játékostársát egy már most felkapott TikTok-videóban.

Galambos Bogi az Ázsia Expressz idei évadában versenyez
Galambos Bogi az Ázsia Expressz idei évadában versenyez 
Forrás:  Ripost

Ázsia Expressz: dráma és feszültség a köbön

A mai epizódban a párosoknak ismét szálláskeresés és kemény próbatételek nehezítik majd az útjukat, miközben a személyes konfliktusok is egyre jobban felszínre törnek. Az biztos, hogy az Ázsia Expressz következő része sem lesz híján szenvedélynek, drámának és váratlan fordulatoknak.

@azsiaexpressz 🔥Adás előtt🔥 A két lány még csak most érkezett a játékba, máris csúnyán összevesztek. Mi lesz itt?🤬🥶 #azsiaexpressz #kutvolgyisara #galambosbogi #tv2 #tv2play ♬ original sound - Ázsia Expressz

Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi a jól ismert mulatós sztár, felnőtté cseperedett lánya, Galambos Bogi is harcba szállt az Ázsia Expressz fődíjáért. Nem is akárhogyan fogadták az új versenyző párost az Ázsia Expressz idei évadában.

Titokban megtartotta az esküvőt a sztárpár, az ismert rapper Curtis és a sportoló Barnai Judit. Életük legnagyobb napjára augusztus 11-én kerítettek sort, az újpesti Polgármesteri Hivatalban. A ceremónia hangulata meghitt volt, családtagok, barátok voltak jelen életük egyik legfontosabb momentumánál. Curtis bátyjával, Judie pedig édesanyjával vonult be, az életüket összekötő gyűrűket pedig a rapper kisfia, Doncsi vitte a jegyespárnak. Attila tanújának a legjobb barátját, Judie pedig a csapattársát választotta.

 

