Új autópálya-matrica jön: itt a legfontosabb dátum és a mindenkit érdeklő pontos ár
A közlekedésinfón tett fontos bejelentéseket Lázár János építési és közlekedési miniszter. Mint kiderült, új autópálya-matrica érkezik, arra is fény derült, kiknek.
Az M1-es autópálya bővítésének előkészületei már egy jó ideje zajlanak, azonban most végre megkezdődik az ország legnagyobb közlekedési beruházása. A legforgalmasabb út Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul. Lázár János építési és közlekedési miniszter nem csak a munkálatokról, hanem egy új autópálya-matrica kapcsán is fontos bejelentést tett.
Óriási kedvezményt jelent az új autópálya-matrica
Az M1-esen jelenleg nem egyszerű a közlekedés, hiszen számos terelést építettek ki az elmúlt hónapokban, számtalan sávzárással találkozhatnak a sztrádát használó sofőrök. Ez nem véletlen, hiszen az autópálya 78 kilométer hosszan bővül 2x3 sávra. Lázár János miniszter sajtótájékoztatón számolt be a gigaberuházás részleteiről. Elmondta, hogy mindenképpen azon lesznek, hogy három éven belül, de ha lehetséges, akkor két év alatt elkészülhessen az M1-es autópálya felújítása. Közösségi oldalán videót is megosztott ezzel kapcsolatban.
A sztráda felújítása négy vármegye, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron lakosságát érinti közvetlenül. Értelem szerűn az itt élőket fogják elsősorban befolyásolni a munkálatokkal járó nehézségek. Éppen ezért fontos bejelentést tett Lázár János. Mint mondta, a itt élők számára átalakítják a díjrendszert és egy új autópálya-matricát vezetnek be 2026. január elsejétől. A közlekedésinfón a miniszer hangsúlyozta, hogy ez csupán az érintett négy vármegyében élőket fogja érinteni, valamint a személyautókra fog vonatkozni.
Mindezek értelmében az itt élők a fentebb megadott időponttól a 4 vármegyére vonatkozó, 4 éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt vehetik majd meg 15 ezer forintért. Így szinte féláron jutnak majd hozzá a matricához, ami alapvetően 28 ezer forintba kerülne. Lázár János azt is hozzá tette, hogy akik az átmenő forgalmat jelentik, ők továbbra is a megszokott tejesen áron válthatják meg a matricát az M1-es autópályára.
Családbarát pihenők és új mérnökség
Ahogy arról már beszámoltunk, az M1-es felújítása több ütemben valósul meg. Komáromban például új és korszerű mérnökségi telepet építenek. Komárom-Esztergom területén is több felhajtó és lehajtó megújul és biztonságosabbá válik. A sztráda mellett található pihenők is kibővülnek, valamint családbarátak lesznek, ugyanis játszóterekkel és több modern szolgáltatással is gazdagodnak. A kamionosok nagy örömér több száz új kamionparkoló is épül a beruházás során.
Építési ütemek:
- az M0 és Bicske közötti szakasz várhatóan 2028 augusztusáig
- a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el
- Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek, de ezek később indulnak
Számtalan baleset történik az M1-esen
Nem véletlenül hívják sokan az M1-es autópályát az ország halálútjának. Szinte mindennaposak a balesetek és a tragédiák a sztrádán. Ez a bővítés garancia lehet arra, hogy ezeknek a szörnyűségeknek is korlátozódjon a száma. A nyár több életet is követelt a veszélyes gyorsforgalmi úton. Augusztus utolsó előtti hétvégéjén igazi káoszba fulladt a közlekedés, egyetlen nap alatt 4 baleset is történt a sztrádán.
Szinte az egész országot sokkolta az a tragédia az M1-es autópályán, melyben gyermek is életét vesztette júliusban. A balesetben egy kamion és egy személyautó ütközött. A személyautóban egy gyermek és három felnőtt is életét vesztette. Mint kiderült, esélyt sem adtak maguknak, mert a személyautóban utazók nem voltak bekötve. A biztonsági öv használata kapcsán is nagy szigorítás lép életbe szeptember 18-tól. Most már a jármű üzembentartójáé lesz a felelősség, ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk már.
