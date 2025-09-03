Új autópálya-matrica jön: itt a legfontosabb dátum és a mindenkit érdeklő pontos ár

Az M1-es autópálya bővítésének előkészületei már egy jó ideje zajlanak, azonban most végre megkezdődik az ország legnagyobb közlekedési beruházása. A legforgalmasabb út Budapest és Győr között szinte teljes hosszában megújul. Lázár János építési és közlekedési miniszter nem csak a munkálatokról, hanem egy új autópálya-matrica kapcsán is fontos bejelentést tett.

Az új autópálya-matrica rengeteg sofőrnek jelenthet megtakarítást

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Óriási kedvezményt jelent az új autópálya-matrica

Az M1-esen jelenleg nem egyszerű a közlekedés, hiszen számos terelést építettek ki az elmúlt hónapokban, számtalan sávzárással találkozhatnak a sztrádát használó sofőrök. Ez nem véletlen, hiszen az autópálya 78 kilométer hosszan bővül 2x3 sávra. Lázár János miniszter sajtótájékoztatón számolt be a gigaberuházás részleteiről. Elmondta, hogy mindenképpen azon lesznek, hogy három éven belül, de ha lehetséges, akkor két év alatt elkészülhessen az M1-es autópálya felújítása. Közösségi oldalán videót is megosztott ezzel kapcsolatban.

A sztráda felújítása négy vármegye, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron lakosságát érinti közvetlenül. Értelem szerűn az itt élőket fogják elsősorban befolyásolni a munkálatokkal járó nehézségek. Éppen ezért fontos bejelentést tett Lázár János. Mint mondta, a itt élők számára átalakítják a díjrendszert és egy új autópálya-matricát vezetnek be 2026. január elsejétől. A közlekedésinfón a miniszer hangsúlyozta, hogy ez csupán az érintett négy vármegyében élőket fogja érinteni, valamint a személyautókra fog vonatkozni.

Mindezek értelmében az itt élők a fentebb megadott időponttól a 4 vármegyére vonatkozó, 4 éves autópálya-matrica helyett a négyet együtt vehetik majd meg 15 ezer forintért. Így szinte féláron jutnak majd hozzá a matricához, ami alapvetően 28 ezer forintba kerülne. Lázár János azt is hozzá tette, hogy akik az átmenő forgalmat jelentik, ők továbbra is a megszokott tejesen áron válthatják meg a matricát az M1-es autópályára.

Családbarát pihenők és új mérnökség

Ahogy arról már beszámoltunk, az M1-es felújítása több ütemben valósul meg. Komáromban például új és korszerű mérnökségi telepet építenek. Komárom-Esztergom területén is több felhajtó és lehajtó megújul és biztonságosabbá válik. A sztráda mellett található pihenők is kibővülnek, valamint családbarátak lesznek, ugyanis játszóterekkel és több modern szolgáltatással is gazdagodnak. A kamionosok nagy örömér több száz új kamionparkoló is épül a beruházás során.

Építési ütemek: