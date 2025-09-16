2 órája
Betiltották az utcai autómosást, így biztosan nem csinálhatja
Sokan mossák az autójukat a ház előtt, sőt, van, aki vállalkozásban mossa a más autóját ugyanitt, ám lehet, hogy ez nem jó ötlet. De mit mond a törvény erről? Utánanéztünk, engedik-e az autómosást közterületen a települések.
Legyen panelrengeteg vagy családi házas övezet, akad, aki az autómosást közterületen oldja meg. Bár az utcai autómosás kézenfekvő a megoldás, ám nem biztos, hogy törvényes is.
A környezetvédelem a fő szempont - ezért nem jó ötlet a közterületi autómosás
Bár egyre több kézi autómosó nyílik a településeken, ám még mindig akad - költséghatékonyság miatt? -, aki a ház előtti közterületet választja autótisztításra. A jogszabályokat böngészve külön kocsimosás néven nincs korlátozó szabály, ám a szennyvízrendszert, illetve a közterületek rendeltetésszerű használatát országos és helyi rendelet is szabályozza.
Az autómosáskor veszélyes hulladékkal szennyezett víz keletkezik, hiszen egyrészt mosó- és oldószerek, másrészt olaj kerül a vízbe. Egy kézi vagy gépi autómosó rendelkezik olyan felfogóberendezéssel, amely megakadályozza a szennyezőanyag környezetbe jutását.
Ám egy magánszemély nem biztos, hogy meg tudja akadályozni. Így ezek beszivároghatnak a szennyvízrendszerbe és a talajba is - ami pedig környezetszennyezésnek minősül. Így érdemes átgondolni, hogy ha helyi rendelet nem is szabályozza, a környezetszennyezés miatt megéri-e a vegyszeres autómosás.
Az országos környezetvédelmi törvény egyébként ezt szabályozza: mosóvíz kezelés nélkül nem engedhető le a csatornába. Emellett tilos tűzcsapról vizet vételezni ilyen célra - hiszen az tűzoltásra van odatéve.
Ezeket szabályozzák a vármegyei városok
A helyi önkormányzati szabályok biztosan rendelkeznek a közterületek használatáról illetve a közösségi együttélés szabályairól.
A tatabányai közterület rendeletben megfogalmazzák a közterület rendeltetésszerű használatát. Eszerint - a rendelet keretei között - a közterületen való közúti és gyalogos közlekedés, valamint nem szervezett formában megvalósuló szabadidős tevékenységek gyakorlása. Sőt: a megyeszékhelyen a zöldfelületekre nem is szabad autóval parkolni, várakozni, ugyanis azt büntetik.
Esztergomban fontos a környezetvédelem, így a közösségi együttélésről szóló rendelet konkrétan kimondja: tilos közterületen autót mosni, ugyanis az elkövető közösségellenes magatartást követ el. Emellett az is (és ez közvetettem kapcsolódik a kocsimosáshoz) megsérti a természetes vizek és az ivóvizek tisztaságának védelméhez kapcsolódó köztisztasági szabályokat.
A bírság kiszabásánál több szempontot is mérlegelnek, így a kár mértékét, súlyát, illetve az elkövető anyagi helyzetét is. A városban egyébként más, autókkal kapcsolatos szabály van, ami a környezet tisztaságát, rendezettségét hivatott védeni. Így a városvezetés rendszeresen fellép a forgalomból kivont, nem egy esetben rossz állapotú autók elszállításáról is. Sőt: az illegális szemét ellen is felveszik a harcot a városban.
A közterületek használatáról szóló rendeletben kitétel, hogy olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, nem adható engedély.
Konklúzió: a szennyvíz a veszélyes autómosáskor
A kocsimosás miatt keletkező szennyezett víz aggályos tehát. Konklúzió:
- Ha nincs is konkrét tiltás országosan, vagy települési szinten, a hatályos jogszabályok alapján a mosóvíz ártalmatlanítás nélküli leengedése közterületre vagy csatornába szabálytalanságot jelent.
- Mosás saját ingatlanon persze történhet, feltéve, hogy a szennyvizet nem az önkormányzati szennyvízrendszerbe folyatják.
Az interneten böngészve egyébként találtunk olyan cégeket, amelyek üzletszerűen foglalkoznak autómosással úgy, hogy bárhová kiszállnak. Az egyik ilyen cég úgy hirdeti magát, hogy víztakarékos, környezetbarát technológia segítségével mossák az autót, az időpont egyeztetés után ott mossák le a kocsit, ahol a tulajdonos kéri. Így akár közterületen, parkolóban vagy mélygarázsban.