Betiltották az utcai autómosást, így biztosan nem csinálhatja

Legyen panelrengeteg vagy családi házas övezet, akad, aki az autómosást közterületen oldja meg. Bár az utcai autómosás kézenfekvő a megoldás, ám nem biztos, hogy törvényes is.

De mit mond a törvény erről? Utánanéztünk, engedik-e az autómosást közterületen a települések.

A környezetvédelem a fő szempont - ezért nem jó ötlet a közterületi autómosás

Bár egyre több kézi autómosó nyílik a településeken, ám még mindig akad - költséghatékonyság miatt? -, aki a ház előtti közterületet választja autótisztításra. A jogszabályokat böngészve külön kocsimosás néven nincs korlátozó szabály, ám a szennyvízrendszert, illetve a közterületek rendeltetésszerű használatát országos és helyi rendelet is szabályozza.

Az autómosáskor veszélyes hulladékkal szennyezett víz keletkezik, hiszen egyrészt mosó- és oldószerek, másrészt olaj kerül a vízbe. Egy kézi vagy gépi autómosó rendelkezik olyan felfogóberendezéssel, amely megakadályozza a szennyezőanyag környezetbe jutását.

Ám egy magánszemély nem biztos, hogy meg tudja akadályozni. Így ezek beszivároghatnak a szennyvízrendszerbe és a talajba is - ami pedig környezetszennyezésnek minősül. Így érdemes átgondolni, hogy ha helyi rendelet nem is szabályozza, a környezetszennyezés miatt megéri-e a vegyszeres autómosás.

Az országos környezetvédelmi törvény egyébként ezt szabályozza: mosóvíz kezelés nélkül nem engedhető le a csatornába. Emellett tilos tűzcsapról vizet vételezni ilyen célra - hiszen az tűzoltásra van odatéve.

Ezeket szabályozzák a vármegyei városok

A helyi önkormányzati szabályok biztosan rendelkeznek a közterületek használatáról illetve a közösségi együttélés szabályairól.

A tatabányai közterület rendeletben megfogalmazzák a közterület rendeltetésszerű használatát. Eszerint - a rendelet keretei között - a közterületen való közúti és gyalogos közlekedés, valamint nem szervezett formában megvalósuló szabadidős tevékenységek gyakorlása. Sőt: a megyeszékhelyen a zöldfelületekre nem is szabad autóval parkolni, várakozni, ugyanis azt büntetik.

Esztergomban fontos a környezetvédelem, így a közösségi együttélésről szóló rendelet konkrétan kimondja: tilos közterületen autót mosni, ugyanis az elkövető közösségellenes magatartást követ el. Emellett az is (és ez közvetettem kapcsolódik a kocsimosáshoz) megsérti a természetes vizek és az ivóvizek tisztaságának védelméhez kapcsolódó köztisztasági szabályokat.