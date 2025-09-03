szeptember 3., szerda

Licitálhatsz az állatokért és a mezért

1 órája

Jótékonysági aukció a Tatabányai Sport Club évfordulója alkalmából

Címkék#retro#mez#OPUS TIGÁZ Tatabánya Aukció#bányász mez#aukció#Tatabányai Sport Club#foci#sport

Évfordulós licitet tart a Tatabányai Sport Club. Elkezdődött a különleges retro bányász mez aukciója, amit klublegendák egyedi aláírása tesz még értékesebbé. A bevételt jótékony célokra, az állatvédelmi alapítvány támogatására fordítják.

A Tatabányai Sport Club 115 éves és egy különleges eseményt hirdet, amely egyszerre ünnepli a klub történelmét és támogatja a jó ügyeket. Az aukció mindenki számára nyitott, és egy különleges sportrelikvia kapcsán kínál lehetőséget az érdeklődőknek.

A Tatabányai Sport Club jótékonysági licitálást tart. Egyedi dedikált mez. Bányász. Retro.. Aukció
Aukció! Szerezd meg ezt az egyedi, legendák aláírását viselő retro bányász mezt a Tatabányai Sport Club jótékonysági licitálása alkalmából.
Fotó: Fekete Mate / Forrás: Facebook/OPUS TIGÁZ Tatabánya

Aukción a mez, az állatokért!

A Tatabányai Sport Club egy különleges, limitált retro bányász mez aukcióját hirdette meg klublegendák aláírásával. A mez keretezve van, és az aukció teljes bevétele jótékony célokat szolgál, az állatvédelmi szférában tevékenykedő alapítvány támogatására.

Az aukcióban bárki részt vehet, aki önálló ajánlattal él. A licit során bizonyos szabályok érvényesek a fair részvétel biztosítása érdekében. A nyertes licitáló a mez átadásában különleges lehetőséget is kap, ami a klub eseményéhez kapcsolódik.

Aktuális licit: 110.000 Ft

A szervezők kiemelik, hogy a klub munkatársai és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt az aukcióban. A részletes szabályok elérhetők a klub hivatalos felületein.

Az esemény célja nemcsak a klub évfordulójának ünneplése, hanem a jótékonysági támogatás, valamint az állatvédelmi kezdeményezések népszerűsítése.

Kattints a részételért!

 

