Jótékonysági aukció a Tatabányai Sport Club évfordulója alkalmából

A Tatabányai Sport Club 115 éves és egy különleges eseményt hirdet, amely egyszerre ünnepli a klub történelmét és támogatja a jó ügyeket. Az aukció mindenki számára nyitott, és egy különleges sportrelikvia kapcsán kínál lehetőséget az érdeklődőknek.

Aukció! Szerezd meg ezt az egyedi, legendák aláírását viselő retro bányász mezt a Tatabányai Sport Club jótékonysági licitálása alkalmából.

Fotó: Fekete Mate / Forrás: Facebook/OPUS TIGÁZ Tatabánya

Aukción a mez, az állatokért!

A Tatabányai Sport Club egy különleges, limitált retro bányász mez aukcióját hirdette meg klublegendák aláírásával. A mez keretezve van, és az aukció teljes bevétele jótékony célokat szolgál, az állatvédelmi szférában tevékenykedő alapítvány támogatására.

Az aukcióban bárki részt vehet, aki önálló ajánlattal él. A licit során bizonyos szabályok érvényesek a fair részvétel biztosítása érdekében. A nyertes licitáló a mez átadásában különleges lehetőséget is kap, ami a klub eseményéhez kapcsolódik.

Aktuális licit: 110.000 Ft

A szervezők kiemelik, hogy a klub munkatársai és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt az aukcióban. A részletes szabályok elérhetők a klub hivatalos felületein.

Az esemény célja nemcsak a klub évfordulójának ünneplése, hanem a jótékonysági támogatás, valamint az állatvédelmi kezdeményezések népszerűsítése.

