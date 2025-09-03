1 órája
Jótékonysági aukció a Tatabányai Sport Club évfordulója alkalmából
Évfordulós licitet tart a Tatabányai Sport Club. Elkezdődött a különleges retro bányász mez aukciója, amit klublegendák egyedi aláírása tesz még értékesebbé. A bevételt jótékony célokra, az állatvédelmi alapítvány támogatására fordítják.
A Tatabányai Sport Club 115 éves és egy különleges eseményt hirdet, amely egyszerre ünnepli a klub történelmét és támogatja a jó ügyeket. Az aukció mindenki számára nyitott, és egy különleges sportrelikvia kapcsán kínál lehetőséget az érdeklődőknek.
Aukción a mez, az állatokért!
A Tatabányai Sport Club egy különleges, limitált retro bányász mez aukcióját hirdette meg klublegendák aláírásával. A mez keretezve van, és az aukció teljes bevétele jótékony célokat szolgál, az állatvédelmi szférában tevékenykedő alapítvány támogatására.
Az aukcióban bárki részt vehet, aki önálló ajánlattal él. A licit során bizonyos szabályok érvényesek a fair részvétel biztosítása érdekében. A nyertes licitáló a mez átadásában különleges lehetőséget is kap, ami a klub eseményéhez kapcsolódik.
Aktuális licit: 110.000 Ft
A szervezők kiemelik, hogy a klub munkatársai és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt az aukcióban. A részletes szabályok elérhetők a klub hivatalos felületein.
Az esemény célja nemcsak a klub évfordulójának ünneplése, hanem a jótékonysági támogatás, valamint az állatvédelmi kezdeményezések népszerűsítése.