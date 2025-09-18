2 órája
Fotókon a dunai árvíz legnagyobb hősei, ezrek küzdöttek a folyó mentén 1 éve +VIDEÓ
Épp egy éve a volt a rekord közeli árvíz a Dunán. Megfeszített munkával sikerült megvédeni a településeket. Fotókon, videókon mutatjuk a 2024-es árvízi hősöket.
Civilek, vízügyesek százai, katonák, hivatásos és önkéntes tűzoltók tömegei zsákolták, pakolták a homokot a Duna mentén 2024 szeptemberi árvíz előtt és közben. A meglepetésszerűen érkező, rekordközeli dunai árhullám rekordokat döntött. Fotókon idézzük fel azt az emberfeletti munkát, amivel megvédték a településeket az emberek.
A dunai árvíz településeket veszélyeztetett
Tavaly ősszel az utolsó pillanatig megjósolhatatlan volt pontosan, mekkora árhullám érkezik a Dunán. Az előtte való időszakban hirtelen zúdult a Duna vízgyűjtő területére az eső, amelynek levonulását igyekeztek megjósolni a vízügyi szakemberek. Az árvízvédelmi készültséget szeptember közepén rendelték el a Duna mentén.
Szűkebb hazánkban Komáromnál a gát védte a várost, így a vízügy "hátradőlhetett" az áradás idején - kis túlzással. Ám a többi településen, főleg Dunaalmáson, Neszmélyen, Pilismaróton és Esztergomban "mozgósítani kellett" mindenkit, akit lehetett. A 4-es vasútvonalat teljes egészében lezárták, Tátnál például súlyozni kellett a síneket az esetleg benyomuló talajvíz miatt.
GALÉRIA: Árvízi védekezési munkálatok a vármegyében (Fotó: BM/OFK)Fotók: BM/OFK/ Csákvári Károly tűzoltó százados, Jónás József tűzoltó őrnagy
Ezeken a településeken a honvédség is segített a védekezés előkészítésében. A Duna szakaszaira az ország keleti tájairól is érkeztek vízügyesek, hogy figyeljék a folyót, zsákoljanak, szakmai segítséget nyújtsanak.
Pilismaróton több középiskola diákjai is lapátoltak. Dunaalmáson a Bridgestone munkatársai segítettek a védekezésben.
GALÉRIA: Árvíz: az Esztergomi Kolping és a Budapesti Pesti Barnabás diákjai is lapátolnak a tanáraikkal (Fotó: F.M.)Fotók: Feleki Marietta
Emellett a helyi lakosok is éjt nappallá téve dolgoztak, hogy megvédjék otthonaikat a pusztító árvíztől. Esztergomban turnusokban toborozták a lakosokat homokzsákolásra, pakolásra, illetve a városközpontban levő "ételosztóba".
A 2024-es árvíz számokban
Orbán Viktor az árhullám tetőzésekor közölt adatai szerint az árvízi védekezésben szeptember 21-én szombaton 5025, vasárnap pedig 4458 ember vett részt. Az őket segítő önkéntesek száma 195-re csökkent. A beépített homokzsákok száma pedig 1 millió 903 ezer 100-nál állt meg.
GALÉRIA: Árvízi védekezés Esztergomban, katonákkal (Fotók: F.M.)Fotók: Feleki Marietta
A legkritikusabb helyzet Pilismaróton és Dunaalmáson volt. Mindkét helyen gátszakadással, buzgárokkal küzdöttek. Pilismaróton búvárokat is bevetettek az átszakadt gát helyrehozásához.A terület gyakorlatilag háborús övezetté vált: homok, munkagépek, katonaság volt a védvonalon.
GALÉRIA: Árvízhelyzet most Dunaalmáson és Neszmélyen (Fotók: Z.M.)Fotók: Zetovics Márió
A Duna szeptember 20-án tetőzött, a levonulás után elképesztő állapotok uralkodtak, így a helyreállítás, a takarítás várt a helyiekre. Állattetemeket, fertőző homokzsákokat hagyott hátra a Duna.
GALÉRIA: Árvíz után: már elkezdték felszedni a homokzsákokat Neszmélyen (Fotó: F.P.)Fotók: Flajsz Péter
Egy pilismaróti asszony a drámai napok idején elmesélte, hogyan érdemes felkészülni az árvízre - és mit él meg az elmúlt évtizedek árvizei idején.
Szeptemberi áradás a Dunán
