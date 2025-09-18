Fotókon a dunai árvíz legnagyobb hősei, ezrek küzdöttek a folyó mentén 1 éve +VIDEÓ

Civilek, vízügyesek százai, katonák, hivatásos és önkéntes tűzoltók tömegei zsákolták, pakolták a homokot a Duna mentén 2024 szeptemberi árvíz előtt és közben. A meglepetésszerűen érkező, rekordközeli dunai árhullám rekordokat döntött. Fotókon idézzük fel azt az emberfeletti munkát, amivel megvédték a településeket az emberek.

Megfeszített munkával sikerült megvédeni a településeket. Fotókon, videókon mutatjuk a 2024-es árvízi hősöket.

Forrás: 24 Óra

A dunai árvíz településeket veszélyeztetett

Tavaly ősszel az utolsó pillanatig megjósolhatatlan volt pontosan, mekkora árhullám érkezik a Dunán. Az előtte való időszakban hirtelen zúdult a Duna vízgyűjtő területére az eső, amelynek levonulását igyekeztek megjósolni a vízügyi szakemberek. Az árvízvédelmi készültséget szeptember közepén rendelték el a Duna mentén.

Szűkebb hazánkban Komáromnál a gát védte a várost, így a vízügy "hátradőlhetett" az áradás idején - kis túlzással. Ám a többi településen, főleg Dunaalmáson, Neszmélyen, Pilismaróton és Esztergomban "mozgósítani kellett" mindenkit, akit lehetett. A 4-es vasútvonalat teljes egészében lezárták, Tátnál például súlyozni kellett a síneket az esetleg benyomuló talajvíz miatt.