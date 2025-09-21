szeptember 22., hétfő

Megvédték a települést

5 órája

Fotókon és videókon: Neszmély az őszi árvíz fogságában

Címkék#Árvíz 2024#rekordközeli#árvíz

Az őszi árhullám szinte bekebelezte a település partját. A 2024. szeptemberi rekordközeli árvíz ellen Neszmély is nagy erőkkel harcolt.

Feleki Marietta

Sorozatunkban az épp egy évvel ezelőtti dunai árvíz pillanatait idézzük fel. Megemlékeztünk az árvízi hősökről, akkor és most fotósorozattal néztük vissza a helyszíneket,majd Dunaalmás küzdelmén keresztül tekintettünk vissza 2024 szeptemberi eseményekre. Most neszmélyi fotókkal, videókkal idézzük fel az árvízi védekezés pillanatait.

Az őszi árhullám szinte bekebelezte a település partját. A 2024. szeptemberi rekordközeli árvíz ellen Neszmély is nagy erőkkel harcolt.
Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Veszélyeztette a települést az árvíz

A Dunaalmással szinte egybeolvadó településen is heroikus közdelem zajlott 2024 szeptemberében, hogy megvédjék a házakat a rekordközeli árvíztől. Neszmélyen - ahogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelése szerint a Duna mentén mindenütt - szeptember első felében kezdődött  az árvízi felkészülés. 

GALÉRIA: Összefogtak az áradás ellen a Duna mentén (Fotók: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság III. fokúkészültséget rendelt el, amely a kistelepülésnek egyet jelentett a legnagyobb veszéllyel: a település alacsonyan fekszik, közel a Dunához.

GALÉRA: Duna-part 1 hónappal az árvízi tetőzés után Dunaalmás-Neszmély között (K.M.)

Fotók: Krupánszki Máté

Alagúton jött volna a víz

Neszmélyen - ahogy Dunaalmáson is a vasúti átereszeket kellett betömíteni, itt tudott volna a legtöbb víz befolyni. A Vízimolnár utcában mobilgátat emeltek a vízügyi szakemberek, hogy megvédjék Neszmély legtöbb házát. Azonban a Hajóskanzen, számos játszótér és nyaralók víz alá kerültek a Duna érkezésekor.

A tetőzéshez közel bevetették a honvédséget is a védekezéssegítésére, Neszmélyre is érkeztek katonák, akik elsősorban a zsákolásban, zsákhordásban segítettek. Orbán Viktor miniszterelnök pedig személyesen látogatott el az árvíz sújtotta településere.

Végül 790 centiméteren tetőzött a Duna Neszmélynél. A tetőzés és az ár levonulásával megkezdődött a takarítás és fertőtlenítés - amely még napokig munkát adott a helyieknek. 

 

 

