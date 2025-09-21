Fotókon és videókon: Neszmély az őszi árvíz fogságában

Sorozatunkban az épp egy évvel ezelőtti dunai árvíz pillanatait idézzük fel. Megemlékeztünk az árvízi hősökről, akkor és most fotósorozattal néztük vissza a helyszíneket,majd Dunaalmás küzdelmén keresztül tekintettünk vissza 2024 szeptemberi eseményekre. Most neszmélyi fotókkal, videókkal idézzük fel az árvízi védekezés pillanatait.

Az őszi árhullám szinte bekebelezte a település partját. A 2024. szeptemberi rekordközeli árvíz ellen Neszmély is nagy erőkkel harcolt.

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Veszélyeztette a települést az árvíz

A Dunaalmással szinte egybeolvadó településen is heroikus közdelem zajlott 2024 szeptemberében, hogy megvédjék a házakat a rekordközeli árvíztől. Neszmélyen - ahogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelése szerint a Duna mentén mindenütt - szeptember első felében kezdődött az árvízi felkészülés.