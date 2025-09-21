30 perce
Fotókon és videókon: Neszmély az őszi árvíz fogságában
Az őszi árhullám szinte bekebelezte a település partját. A 2024. szeptemberi rekordközeli árvíz ellen Neszmély is nagy erőkkel harcolt.
Sorozatunkban az épp egy évvel ezelőtti dunai árvíz pillanatait idézzük fel. Megemlékeztünk az árvízi hősökről, akkor és most fotósorozattal néztük vissza a helyszíneket,majd Dunaalmás küzdelmén keresztül tekintettünk vissza 2024 szeptemberi eseményekre. Most neszmélyi fotókkal, videókkal idézzük fel az árvízi védekezés pillanatait.
Veszélyeztette a települést az árvíz
A Dunaalmással szinte egybeolvadó településen is heroikus közdelem zajlott 2024 szeptemberében, hogy megvédjék a házakat a rekordközeli árvíztől. Neszmélyen - ahogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelése szerint a Duna mentén mindenütt - szeptember első felében kezdődött az árvízi felkészülés.
GALÉRIA: Összefogtak az áradás ellen a Duna mentén (Fotók: Z.M.)Fotók: Zetovics Márió
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság III. fokúkészültséget rendelt el, amely a kistelepülésnek egyet jelentett a legnagyobb veszéllyel: a település alacsonyan fekszik, közel a Dunához.
GALÉRA: Duna-part 1 hónappal az árvízi tetőzés után Dunaalmás-Neszmély között (K.M.)Fotók: Krupánszki Máté
Alagúton jött volna a víz
Neszmélyen - ahogy Dunaalmáson is a vasúti átereszeket kellett betömíteni, itt tudott volna a legtöbb víz befolyni. A Vízimolnár utcában mobilgátat emeltek a vízügyi szakemberek, hogy megvédjék Neszmély legtöbb házát. Azonban a Hajóskanzen, számos játszótér és nyaralók víz alá kerültek a Duna érkezésekor.
A tetőzéshez közel bevetették a honvédséget is a védekezéssegítésére, Neszmélyre is érkeztek katonák, akik elsősorban a zsákolásban, zsákhordásban segítettek. Orbán Viktor miniszterelnök pedig személyesen látogatott el az árvíz sújtotta településere.
Végül 790 centiméteren tetőzött a Duna Neszmélynél. A tetőzés és az ár levonulásával megkezdődött a takarítás és fertőtlenítés - amely még napokig munkát adott a helyieknek.
Fertőző homokzsákokat és állati tetemeket hagyott maga után a Duna Neszmélyen +fotók, videó