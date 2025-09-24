Újabb nyolc lakás árverés alatt Tatabányán-csütörtöktől megtekinthetők

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata korábban már meghirdetett nyolc olyan lakást, amire már licitálni is lehet. Csütörtöktől újabb árverésre váró lakásokat tudnak megtekinteni az érdeklődők.

Árverésre bocsájtják Tatabányán a lakásokat

Forrás: Pixabay

Újabb árverésre bocsátott lakások

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata az ősz folyamán összesen 25 db kizárólagos tulajdonban lévő bérlakást hirdet árverésre. Az első nyolcra már licitálni is lehet, most azonban újabbakkal rukkoltak elő. Mutatjuk, hol vannak és hány forinttól kezdődnek ezek a lakások.

Verebély László utca 42. 2/1. kikiáltási ár: 28.650.000.

Dr. Vitális István utca 32. 4/3. kikiáltási ár: 27.750.000.

Mártírok útja 105. 8/3. kikiáltási ár: 24.550.000.

Reguly Antal tér 6. fsz. 1. kikiáltási ár: 18.250.000.

Kós Károly utca 25. 4/4. kikiáltási ár: 25.250.000.

Szabó Ignác utca 3/C 1/2. kikiáltási ár: 18.550.000.

Sárberki lakótelep 105. 3/12. kikiáltási ár: 26.450.000.

Köztársaság útja 31. 1/2. kikiáltási ár: 25.750.000.

A licitek az e-árverés oldalon tehetők meg - adta hírül a város. A téteket megtenni október 10-ig van lehetőség. Az önkormányzat korábban telkeket is meghirdetett, aminek összege meghaladja összesen az 1,3 milliárd forintot. A 25 önkormányzati bérlakás értékesítése nagy port kavart mind a városvezetők, mind pedig a városlakók körében. A 25 lakás értékesítése zárt ülésen került napirendre, ahogy korábban írtuk, több városlakó is szóvá tette a híradásokhoz fűzött hozzászólásában, hogy miért kell értékesíteni az önkormányzati bérlakásokat, hiszen azok a legrászorultabbak lakhatását szolgálják.