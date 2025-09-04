1 órája
Türkizkék női táska, KTM gyerekbicikli és lézeres orvosi készülék: lehet licitálni!
Tatabányán megvételre bocsátják a holmikat, amiknek már ősidők óta nincs gazdája. Mutatjuk, az árverésen milyen tárgyak kapnak szerepet!
Árverésre kínálja a tatabányai önkormányzat az ott hagyott tárgyakat. A többségük 100, de akad, ami 1000 forintnál kezdődik. Mutatjuk, miket lehet kifogni.
Árverés Tatabányán: ezekre pályázhat
Egy elhagyott bőrönd, türkizkék női táska, BIO Quant N terápiás készülék, nagy kék táska, FILA táska, KTM gyerekkerékpár és egy Olimpia kerékpár már rég óta keresi gazdáját, azonban jogos tulajdonosuk nem jelentkezett rájuk. Ezért az önkormányzat úgy döntött, elárverezi a tárgyakat, a két bicikli 1000 ft-ról indul, az összes többi tárgy ára minimum 100 forint.
Milyen állapotban vannak az elhagyott tárgyak?
- A bőröndben használati tárgyakat is hagyott előző gazdája
- A türkizkék táska jó állapotú, de látszik rajta, hogy használt
- A Bio Quant N terápiás készülék felületén kopások találhatók,
- A nagy kék táskában találtak könyvet, DVD-t, lámpát, kisrádiót.
- A Fila táskában két ételesdobozt találtak
- Az Olimpia kerékpár kerekei leeresztettek
- A KTM gyermekkerékpár felületén kopások vannak, kerekei leeresztettek
