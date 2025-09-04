Türkizkék női táska, KTM gyerekbicikli és lézeres orvosi készülék: lehet licitálni!

Árverésre kínálja a tatabányai önkormányzat az ott hagyott tárgyakat. A többségük 100, de akad, ami 1000 forintnál kezdődik. Mutatjuk, miket lehet kifogni.

Árverésre bocsájtják Tatabányán az elhagyott holmikat

Forrás: Pixabay

Árverés Tatabányán: ezekre pályázhat

Egy elhagyott bőrönd, türkizkék női táska, BIO Quant N terápiás készülék, nagy kék táska, FILA táska, KTM gyerekkerékpár és egy Olimpia kerékpár már rég óta keresi gazdáját, azonban jogos tulajdonosuk nem jelentkezett rájuk. Ezért az önkormányzat úgy döntött, elárverezi a tárgyakat, a két bicikli 1000 ft-ról indul, az összes többi tárgy ára minimum 100 forint.

Milyen állapotban vannak az elhagyott tárgyak?

A bőröndben használati tárgyakat is hagyott előző gazdája

A türkizkék táska jó állapotú, de látszik rajta, hogy használt

A Bio Quant N terápiás készülék felületén kopások találhatók,

A nagy kék táskában találtak könyvet, DVD-t, lámpát, kisrádiót.

A Fila táskában két ételesdobozt találtak

Az Olimpia kerékpár kerekei leeresztettek

A KTM gyermekkerékpár felületén kopások vannak, kerekei leeresztettek

Korábban megtaláltuk a legolcsóbb árverésre váró házat Komárom-Esztergom vármegyében.