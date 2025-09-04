szeptember 4., csütörtök

Árverés

1 órája

Türkizkék női táska, KTM gyerekbicikli és lézeres orvosi készülék: lehet licitálni!

Címkék#Tatabánya#gyerekkerékpár#árverés

Tatabányán megvételre bocsátják a holmikat, amiknek már ősidők óta nincs gazdája. Mutatjuk, az árverésen milyen tárgyak kapnak szerepet!

Kemma.hu

Árverésre kínálja a tatabányai önkormányzat az ott hagyott tárgyakat. A többségük 100, de akad, ami 1000 forintnál kezdődik. Mutatjuk, miket lehet kifogni.

árverés
Árverésre bocsájtják Tatabányán az elhagyott holmikat
Forrás: Pixabay

Árverés Tatabányán: ezekre pályázhat

Egy elhagyott bőrönd, türkizkék női táska, BIO Quant  N terápiás készülék, nagy kék táska, FILA táska, KTM gyerekkerékpár és egy Olimpia kerékpár már rég óta keresi gazdáját, azonban jogos tulajdonosuk nem jelentkezett rájuk. Ezért az önkormányzat úgy döntött, elárverezi a tárgyakat, a két bicikli 1000 ft-ról indul, az összes többi tárgy ára minimum 100 forint. 

Milyen állapotban vannak az elhagyott tárgyak?

  • A bőröndben használati tárgyakat is hagyott előző gazdája
  • A türkizkék táska jó állapotú, de látszik rajta, hogy használt
  • A Bio Quant N terápiás készülék felületén kopások találhatók, 
  • A nagy kék táskában találtak könyvet, DVD-t, lámpát, kisrádiót.
  • A Fila táskában két ételesdobozt találtak
  • Az Olimpia kerékpár kerekei leeresztettek
  • A KTM gyermekkerékpár felületén kopások vannak, kerekei leeresztettek

Korábban megtaláltuk a legolcsóbb árverésre váró házat Komárom-Esztergom vármegyében.

 

