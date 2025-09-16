szeptember 16., kedd

Kiárusítás?

1 órája

Több mint egymilliárd forintért értékesít ingatlanokat Tatabánya

Címkék#tatabánya#ingatlan#árverés#önkormányzat

Nagyértékű ingatlanokat hirdetett meg árverésre a tatabányai önkormányzat. Több, mint 1,3 milliárd forintértékben adnak el területeket. Nemrégiben a bérlakásokat is kalapács alá küldték. Az árverés elkezdődött. Kiárusítja az önkormányzat az ingatlanvagyonát?

Kemma.hu

Tatabánya területén lévő önkormányzati tulajdonú telkek értékesítésére vonatkozó pályázati felhívásokat nemrégiben tette közzé a város a honlapján. Az meghirdetett hat telek összértéke meghaladja az 1,3 milliárd forintot. Nemrégiben pedig 25 önkormányzati bérlakás értékesítéséről döntöttek, s ezek közül az első nyolcat meg is hirdették. Az árverés elkezdődött. Kiárusítják a város ingatlanvagyonát? 

Árverés: a képviselők ingatlanok eladásáról döntöttek - Kós Károly utca 18
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Árverés: a következő ingatlanokra lehet pályázni:

  1. A 6151/147 hrsz. telek befektetői lakó- és szolgáltatófejlesztések megvalósítását szolgálná a Kertváros városrészben. A nyilvános pályázat minimum megajánlható vételára bruttó 124 millió 460 ezer forint. 
  2.  7319/5–32 hrsz. telket új családi házas/társasházi lakóövezet kialakítására szánják kertvárosi környezetben. A 29 darab, összesen ~30 ezer m² nagyságú, Lke-5 övezetű beépítetlen telkeket egyben értékesítik, a minimum megajánlható vételár 762 millió 175 ezer 260 forint.
  3.  A 8795/2 és 8795/11 hrsz. telkek értékesítése településközponti funkciókat erősítő fejlesztés, szolgáltató épületek és parkolók létesítése Dózsakertben célt szolgálna. A minimum megajánlható vételár bruttó 177 millió 800 ezer forint.
  4.  Településközponti szolgáltató- és lakófunkciók bővítése Alsógallán - ezt tervezi az önkormányzat a 11802/3–5 hrsz. telkek eladásával. Minimum megajánlható vételár: 11802/4 és 11802/5 együtt: bruttó 45 millió 720 ezer forint, 11802/3 telekrész (min. 1000 m²): bruttó 15 millió 40 ezer forint.
  5.  A 11620/32 hrsz. telek településközponti lakó- és szolgáltatófejlesztést szolgálna Sárberek városrészben. Minimum megajánlható vételár: bruttó 188 millió 595 ezer forint.

GALÉRIA: 8 árverésre bocsátott önkormányzati lakás Tatabányán (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

A licit szeptember 29-ig tart.

Korábban nagy port kavart, hogy az önkormányzat 25 önkormányzati bérlakást értékesít, az ellenzék szerint átláthatatlan körülmények között.  A 25 tatabányai lakás értékesítése zárt ülésen került napirendre, amit az ellenzék erősen bírált, az átláthatóságot hiányolva. 

Ugyanakkor több városlakó is szóvá tette a híradásokhoz fűzött hozzászólásában, hogy miért kell értékesíteni az önkormányzati bérlakásokat, hiszen azok a legrászorultabbak lakhatását szolgálják.

