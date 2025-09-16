Több mint egymilliárd forintért értékesít ingatlanokat Tatabánya

A licit szeptember 29-ig tart.

Korábban nagy port kavart, hogy az önkormányzat 25 önkormányzati bérlakást értékesít, az ellenzék szerint átláthatatlan körülmények között. A 25 tatabányai lakás értékesítése zárt ülésen került napirendre, amit az ellenzék erősen bírált, az átláthatóságot hiányolva.

Ugyanakkor több városlakó is szóvá tette a híradásokhoz fűzött hozzászólásában, hogy miért kell értékesíteni az önkormányzati bérlakásokat, hiszen azok a legrászorultabbak lakhatását szolgálják.