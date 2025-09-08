Mi folyik Tatabányán? Egy gyerekotthont árvereznek a város legdrágább ingatlanai mellett

Tatabánya térségében nem csak az olcsó, hanem a magasabb értékű, ingatlanok iránt is van licitálási lehetőség. Jelenleg három, drága árverés alatti ingatlan várja az érdeklődőket – íra a e-arveres.hu. Ezeknek a drága liciteknek múltja is van.

Árverés alatt a tatabányai gyermekotthon és két másik nagy múltú épület

Forrás: e-árverés

A legdrágább árverések Tatabányán: