Árverés
4 órája
Mi folyik Tatabányán? Egy gyerekotthont árvereznek a város legdrágább ingatlanai mellett
Három tatabányai ingatlan most licitálható, közöttük van a tatabányai gyermekotthon is. Ez az árverés alatt álló házak a legdrágábbak.
Tatabánya térségében nem csak az olcsó, hanem a magasabb értékű, ingatlanok iránt is van licitálási lehetőség. Jelenleg három, drága árverés alatti ingatlan várja az érdeklődőket – íra a e-arveres.hu. Ezeknek a drága liciteknek múltja is van.
A legdrágább árverések Tatabányán:
- Gyermekotthon
Az előző cikkünkben bemutatott Puskin utca 7. szám alatti gyermekotthon kikiáltási ára most 215 138 000 Ft, minimum ára megegyezik ezzel. Az ingatlan építészeti szempontból ipari jellegű, de tágas terekkel rendelkezik. Az árverés vége hamarosan esedékes.
- A volt földhivatal épülete
A Napsugár utcai ingatlan kikiáltási ára 82 868 000 forint. Tatabánya Óváros városrészen található, 4 emeletes társasházas környezetben. Átlagos állapotú, 3 szintes irodaház: pince, földszint és első emelet kialakítású. Korábban földhivatalként funkcionáló épületben társasházi lakások is kialakíthatók.
- A volt tanműhely
A Széchenyi utca 18. szám alatt álló ingatlan kikiáltási ára 267 335 000 forint. A Tatabánya Város Felsőgalla részén elhelyezkedő ingatlan korábban tanintézményként működő szakközépiskolához épült, oktatás céljára, tanműhelynek. Az épület egybeépült, két jól elhatárolható egységre osztható, egyrészt a műhelyre, mely egyszintes, valamint a háromszintes oktatóépületre, mely szintenként négy tanteremmel és kiszolgálóegységekkel rendelkezik.
