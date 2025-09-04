Drámai árcsökkenés a boltokban: az élelmiszerek és drogériás termékek jelentősen olcsóbbak lettek

Az év eleji árakhoz képest az élelmiszerek átlagosan 19,6%-kal, a drogériás termékek pedig 26,6%-kal lettek olcsóbbak az árréscsökkenés hatására. Zsigó Róbert államtitkár elmondta, hogy az intézkedés célja, hogy védje a családokat és az időseket az indokolatlan áremelésektől, így a vásárlók már a gyakorlatban is érzékelhetik a változást az árcsökkenésben– írta a hirado.hu

Árcsökkenés a boltok polcain – a vásárlók már a pénztárnál érzik a különbséget

Árcsökkenés hatása a mindennapokra

Az intézkedés a háztartások költségvetésére gyakorol közvetlen hatást, mivel az alapvető élelmiszerek és a mindennapi használati cikkek ára érezhetően csökkent. A vásárlók számára ez azonnali megtakarítást jelent a havi bevásárlások során, miközben az alapvető termékek hozzáférhetősége biztosított marad.

Zsigó Róbert kiemelte, hogy az intézkedés a vásárlói érdekek védelmét szolgálja, és biztosítja, hogy a piaci árak ne emelkedjenek indokolatlanul, így a családok és az idősek biztonságosan tervezhetik a kiadásaikat.

Árcsökkenés és a kormány intézkedései

A kormány célja, hogy a boltokban a vásárlók számára átlátható és kiszámítható árak alakuljanak. Az intézkedés mérsékli az inflációs nyomást az alapvető termékek piacán, és elősegíti a gazdasági stabilitást.

Szakértők szerint a változás növeli a fogyasztói bizalmat, mivel a vásárlók közvetlenül érzékelik az állami intézkedések hatását. A szabályozás az árréscsökkentésen alapul, amely kötelezővé teszi a boltok számára az alacsonyabb árrés alkalmazását a kijelölt termékeknél, így az árak valóban csökkennek a vásárlók számára.

A hatás mindennapi szinten is érzékelhető: a háztartások jelentős összeget takaríthatnak meg minden hónapban, a pénztárcabarát árak pedig elősegítik, hogy a családok és idősek biztonságosan jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez és drogériás termékekhez, miközben a piac stabil marad.