szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

17°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szőlőkabóca

1 órája

Megállíthatatlanul terjed a pusztító szőlőbetegség: milliárdokból védik meg a magyar borvidékeket

Címkék#aranyszínű sárgaság#borvidék#mezőgazdaság#védekezés

A szőlőültetvények megmentésére hatalmas összegeket fordítanak: ültetvények kivágására, drónos felderítésre és permetezésre is milliárdok jutnak. Az aranyszínű sárgaság azonban rohamos léptekben terjed, és a szakértők szerint a történelmi borvidékek jövője kerülhet veszélybe, ha nem születnek szigorúbb szabályok a gondozatlan ültetvények kivágására. Bencsik János országgyálési képviselő, borász fontos bejelentést tett most az ügyben.

Sabjanics-Somlai Petra

A Dunántúlon már több borvidéken is felütötte fejét az aranyszínű sárgaság, a gazdák pedig drága és időigényes védekezésre kényszerülnek. Hiába permeteznek és figyelnek a fertőzésre, ha a környéken gondozatlan ültetvények maradnak, amelyek újra és újra visszafertőzik a szőlőt. A szőlőkabócák terjesztik a betegséget, és ha egyszer megfertőzik a tőkét, nincs visszaút: a növény pusztulásra van ítélve.

Aranyszínű sárgaság elleni védekezés
Aranyszínű sárgaság - milliárdok a védekezésre, mégis veszélyben a szőlő
Fotó: Angelo Giampiccolo / Forrás: Schutterstock

Az aranyszínű sárgaság terjedését már nem lehet félvállról venni

A társadalmi visszhang is egyre erősebb: helyi közösségek és civil szervezetek hangosan követelik, hogy a döntéshozók végre lépjenek. Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője is figyelmeztetett: 

Valami elindult! Le kell lassítani a fitoplazma általi pusztítást a történelmi borvidékeken!

Mint közösségi oldalán írta, egy hónappal ezelőtt fordult feljegyzésével a miniszterelnökhöz, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy összehangolt és szisztematikus intézkedés-sorozat nélkül a magyarországi szőlőterületek nagysága megfeleződhet a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Most pedig már arról tudott beszámolni, hogy a kormány forrást biztosít a védekezéshez. A Magyar Közlönyben pedig megjelent a védekezést segítő rendelet is, és a Kormányinfón is szóba került a téma.

Milliárdok az aranyszínű sárgaság elleni küzdelemre

A kormány az elmúlt hónapokban több fronton is beavatkozott a betegség megfékezésére:

  • 1,3 milliárd forint a fertőzött ültetvények kivágására,
  • 800 millió forint drónos felderítésre,
  • 1,7 milliárd forint az őszi és tavaszi permetezésre.

Drónok a szőlők felett – a jövő technológiája már itt van

  • A drónos felderítés egyre több magyar szőlősgazda eszköztárába kerül be. Íme, miért tartják forradalminak:
  • Korai felismerés - a drón kamerája olyan szín- és hőváltozásokat is lát, amit szabad szemmel még nem lehet.
  • Gyorsaság - pár perc alatt végigrepüli az egész ültetvényt, így sokkal hamarabb kiszűrhetők a problémás tőkék.
  • Költséghatékonyság - kevesebb élőmunka, kevesebb felesleges permetezés, célzott beavatkozás.
  • Pontosság - a gazda akár térképen is megkapja, melyik sorban van gond, nem kell találgatnia.
  • Környezeti előny - kevesebb vegyszerhasználat, így a szőlő és a környezet is kíméltebb.
Amerikai szőlőkabóca - az aranyszínű sárgaság fő terjesztője
Forrás: nebih.hu

Szőlőkabóca már Tata térségében is megjelent

A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáját terjesztő kabóca eddig főként a nagy borvidékeken - Villányban, a Somlón és Tokajban - okozott komoly károkat. Mostanra azonban a kemma.hu beszámolója szerint Tata térségéből is jelezték a fertőzés megjelenését. A Nébih adatai szerint a kór már 12 megyében igazoltan jelen van, és 22 borvidékből 15 érintett. 

A szakértők hangsúlyozzák: a kabóca által fertőzött tőkék már nem menthetők meg, talán most van az utolsó esély lassítani a terjedést.

Az aranyszínű sárgaság ma az egyik legnagyobb fenyegetés a magyar mezőgazdaságban. A gazdák hónapok óta küzdenek, de világos: szigorú szabályozás, összehangolt fellépés és modern technológia nélkül a történelmi borvidékek jövője komoly veszélybe kerülhet. A kérdés már nem az, hogy terjed-e a kór, hanem az, hogy lesz-e erő és akarat megállítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu