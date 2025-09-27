1 órája
Megállíthatatlanul terjed a pusztító szőlőbetegség: milliárdokból védik meg a magyar borvidékeket
A szőlőültetvények megmentésére hatalmas összegeket fordítanak: ültetvények kivágására, drónos felderítésre és permetezésre is milliárdok jutnak. Az aranyszínű sárgaság azonban rohamos léptekben terjed, és a szakértők szerint a történelmi borvidékek jövője kerülhet veszélybe, ha nem születnek szigorúbb szabályok a gondozatlan ültetvények kivágására. Bencsik János országgyálési képviselő, borász fontos bejelentést tett most az ügyben.
A Dunántúlon már több borvidéken is felütötte fejét az aranyszínű sárgaság, a gazdák pedig drága és időigényes védekezésre kényszerülnek. Hiába permeteznek és figyelnek a fertőzésre, ha a környéken gondozatlan ültetvények maradnak, amelyek újra és újra visszafertőzik a szőlőt. A szőlőkabócák terjesztik a betegséget, és ha egyszer megfertőzik a tőkét, nincs visszaút: a növény pusztulásra van ítélve.
Az aranyszínű sárgaság terjedését már nem lehet félvállról venni
A társadalmi visszhang is egyre erősebb: helyi közösségek és civil szervezetek hangosan követelik, hogy a döntéshozók végre lépjenek. Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője is figyelmeztetett:
Valami elindult! Le kell lassítani a fitoplazma általi pusztítást a történelmi borvidékeken!
Mint közösségi oldalán írta, egy hónappal ezelőtt fordult feljegyzésével a miniszterelnökhöz, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy összehangolt és szisztematikus intézkedés-sorozat nélkül a magyarországi szőlőterületek nagysága megfeleződhet a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Most pedig már arról tudott beszámolni, hogy a kormány forrást biztosít a védekezéshez. A Magyar Közlönyben pedig megjelent a védekezést segítő rendelet is, és a Kormányinfón is szóba került a téma.
Milliárdok az aranyszínű sárgaság elleni küzdelemre
A kormány az elmúlt hónapokban több fronton is beavatkozott a betegség megfékezésére:
- 1,3 milliárd forint a fertőzött ültetvények kivágására,
- 800 millió forint drónos felderítésre,
- 1,7 milliárd forint az őszi és tavaszi permetezésre.
Drónok a szőlők felett – a jövő technológiája már itt van
- A drónos felderítés egyre több magyar szőlősgazda eszköztárába kerül be. Íme, miért tartják forradalminak:
- Korai felismerés - a drón kamerája olyan szín- és hőváltozásokat is lát, amit szabad szemmel még nem lehet.
- Gyorsaság - pár perc alatt végigrepüli az egész ültetvényt, így sokkal hamarabb kiszűrhetők a problémás tőkék.
- Költséghatékonyság - kevesebb élőmunka, kevesebb felesleges permetezés, célzott beavatkozás.
- Pontosság - a gazda akár térképen is megkapja, melyik sorban van gond, nem kell találgatnia.
- Környezeti előny - kevesebb vegyszerhasználat, így a szőlő és a környezet is kíméltebb.
Szőlőkabóca már Tata térségében is megjelent
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáját terjesztő kabóca eddig főként a nagy borvidékeken - Villányban, a Somlón és Tokajban - okozott komoly károkat. Mostanra azonban a kemma.hu beszámolója szerint Tata térségéből is jelezték a fertőzés megjelenését. A Nébih adatai szerint a kór már 12 megyében igazoltan jelen van, és 22 borvidékből 15 érintett.
A szakértők hangsúlyozzák: a kabóca által fertőzött tőkék már nem menthetők meg, talán most van az utolsó esély lassítani a terjedést.
Az aranyszínű sárgaság ma az egyik legnagyobb fenyegetés a magyar mezőgazdaságban. A gazdák hónapok óta küzdenek, de világos: szigorú szabályozás, összehangolt fellépés és modern technológia nélkül a történelmi borvidékek jövője komoly veszélybe kerülhet. A kérdés már nem az, hogy terjed-e a kór, hanem az, hogy lesz-e erő és akarat megállítani.