Megállíthatatlanul terjed a pusztító szőlőbetegség: milliárdokból védik meg a magyar borvidékeket

A Dunántúlon már több borvidéken is felütötte fejét az aranyszínű sárgaság, a gazdák pedig drága és időigényes védekezésre kényszerülnek. Hiába permeteznek és figyelnek a fertőzésre, ha a környéken gondozatlan ültetvények maradnak, amelyek újra és újra visszafertőzik a szőlőt. A szőlőkabócák terjesztik a betegséget, és ha egyszer megfertőzik a tőkét, nincs visszaút: a növény pusztulásra van ítélve.

Aranyszínű sárgaság - milliárdok a védekezésre, mégis veszélyben a szőlő

Az aranyszínű sárgaság terjedését már nem lehet félvállról venni

A társadalmi visszhang is egyre erősebb: helyi közösségek és civil szervezetek hangosan követelik, hogy a döntéshozók végre lépjenek. Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője is figyelmeztetett:

Valami elindult! Le kell lassítani a fitoplazma általi pusztítást a történelmi borvidékeken!

Mint közösségi oldalán írta, egy hónappal ezelőtt fordult feljegyzésével a miniszterelnökhöz, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy összehangolt és szisztematikus intézkedés-sorozat nélkül a magyarországi szőlőterületek nagysága megfeleződhet a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Most pedig már arról tudott beszámolni, hogy a kormány forrást biztosít a védekezéshez. A Magyar Közlönyben pedig megjelent a védekezést segítő rendelet is, és a Kormányinfón is szóba került a téma.

Milliárdok az aranyszínű sárgaság elleni küzdelemre

A kormány az elmúlt hónapokban több fronton is beavatkozott a betegség megfékezésére:

1,3 milliárd forint a fertőzött ültetvények kivágására,

a fertőzött ültetvények kivágására, 800 millió forint drónos felderítésre,

drónos felderítésre, 1,7 milliárd forint az őszi és tavaszi permetezésre.