Az Észak-Dunántúlon is ledobták az atomot: terjed a rettenet, azonnali megoldás kell

A kór ellen nincs gyógymód: a gyanús növényeket gyökerestől ki kell vágni és el kell égetni. Az elhanyagolt ültetvények különösen veszélyesek, mivel gócpontként szolgálhatnak, ahonnan a fertőzés továbbterjed. „Ha nem figyelünk oda, néhány éven belül Magyarország szőlőterületeinek fele eltűnhet. Ez nemcsak a bortermelést sodorja veszélybe, hanem a borkultúrát, a turizmust, a hagyományokat és a helyi közösségek megélhetését is” – figyelmeztettek a Baji Borászok közösségi oldalukon.

Országos összefogás kell az aranyszínű sárgaság ellen

Bencsik János országgyűlési képviselő Facebook-oldalán szintén hangsúlyozta, hogy sürgős és szervezett országos intézkedésekre van szükség. Mint írta, néhány hete feljegyzést készített a miniszterelnöknek, amelyben több lépést sürgetett: