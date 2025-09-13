szeptember 13., szombat

Betegség

1 órája

Az Észak-Dunántúlon is ledobták az atomot: terjed a rettenet, azonnali megoldás kell

Címkék#Baji Borászok#kabóca#borkultúra#borvidék#szőlő#betegség#turizmus#fertőzés

A Baji Borászok és növényvédelmi szakemberek közösen hívták fel a figyelmet. Az aranyszínű sárgaságra, egy gyógyíthatatlan szőlőbetegségre, amely már a Neszmélyi borvidéken is megjelent. Ha nem történik hatékony, országos összefogás, öt éven belül a magyarországi szőlőterületek fele eltűnhet.

Kemma.hu

Komoly fenyegetés előtt áll a hazai szőlő- és borágazat: a szőlő aranyszínű sárgasága (FD fitoplazma) már Komárom-Esztergom vármegyében is felütötte a fejét. Mint arról mi is beszámoltunk korábban, a betegséget egy apró rovar, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely évről évre megsokszorozhatja a fertőzött tőkék számát.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségére az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony
Forrás: Getty Images

A kór ellen nincs gyógymód: a gyanús növényeket gyökerestől ki kell vágni és el kell égetni. Az elhanyagolt ültetvények különösen veszélyesek, mivel gócpontként szolgálhatnak, ahonnan a fertőzés továbbterjed. „Ha nem figyelünk oda, néhány éven belül Magyarország szőlőterületeinek fele eltűnhet. Ez nemcsak a bortermelést sodorja veszélybe, hanem a borkultúrát, a turizmust, a hagyományokat és a helyi közösségek megélhetését is” – figyelmeztettek a Baji Borászok közösségi oldalukon.

Országos összefogás kell az aranyszínű sárgaság ellen

Bencsik János országgyűlési képviselő Facebook-oldalán szintén hangsúlyozta, hogy sürgős és szervezett országos intézkedésekre van szükség. Mint írta, néhány hete feljegyzést készített a miniszterelnöknek, amelyben több lépést sürgetett:

  • több időt kell fordítani a felderítésekre,
  • az elhanyagolt ültetvények tulajdonosait gyorsabban kell felszólítani,
  • a vektor, azaz az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést kötelezővé kell tenni, költségét pedig a központi költségvetésnek kellene fedeznie,
  • a kényszerkivágások utáni kártérítési rendszert is újra kell gondolni, hiszen egy fertőzött területen három évig nem telepíthető új szőlő, és az új ültetvény is csak további három év múlva fordul termőre.

A Flavescence dorée fitoplazma így teszi tönkre a szőlőt
Ahogyan azt mi is megírtuk, a szőlő szinte mindegyik fajtája, különösen a Chardonnay, a Cabernet sauvignon, a Sauvignon, blanc, a Pinot noir és az Olaszrizling fogékony erre a kórokozóra. A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasszal visszamarad, olyannyira, hogy néha vesszők sem képződnek, a fogékony fajtáknál pedig maga a fáésodás is elmarad. A fertőzést egyébként 2013-ban, először Zalában észlelték hazánkban.

A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal is csökkenhet,
• valamint a tőkék 80-100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, fogékony fajták esetében néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak.

A szakértők szerint a betegség terjedésének lassítására jelenleg csak az amerikai szőlőkabóca gyérítése ad lehetőséget. Ezért különösen fontos a gazdák felelősségteljes együttműködése: a fertőzött tőkék eltávolítása, a közös védekezésben való részvétel és az ültetvények gondozása.

Az aranyszínű sárgaság már a Dunántúl nyugati részén is tömegesen jelen van, és ha nem sikerül megfékezni, a magyar borvidékek arculata és a teljes borkultúra kerülhet veszélybe.

