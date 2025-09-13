2 órája
Az Észak-Dunántúlon is ledobták az atomot: terjed a rettenet, azonnali megoldás kell
A Baji Borászok és növényvédelmi szakemberek közösen hívták fel a figyelmet. Az aranyszínű sárgaságra, egy gyógyíthatatlan szőlőbetegségre, amely már a Neszmélyi borvidéken is megjelent. Ha nem történik hatékony, országos összefogás, öt éven belül a magyarországi szőlőterületek fele eltűnhet.
Komoly fenyegetés előtt áll a hazai szőlő- és borágazat: a szőlő aranyszínű sárgasága (FD fitoplazma) már Komárom-Esztergom vármegyében is felütötte a fejét. Mint arról mi is beszámoltunk korábban, a betegséget egy apró rovar, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely évről évre megsokszorozhatja a fertőzött tőkék számát.
A kór ellen nincs gyógymód: a gyanús növényeket gyökerestől ki kell vágni és el kell égetni. Az elhanyagolt ültetvények különösen veszélyesek, mivel gócpontként szolgálhatnak, ahonnan a fertőzés továbbterjed. „Ha nem figyelünk oda, néhány éven belül Magyarország szőlőterületeinek fele eltűnhet. Ez nemcsak a bortermelést sodorja veszélybe, hanem a borkultúrát, a turizmust, a hagyományokat és a helyi közösségek megélhetését is” – figyelmeztettek a Baji Borászok közösségi oldalukon.
Országos összefogás kell az aranyszínű sárgaság ellen
Bencsik János országgyűlési képviselő Facebook-oldalán szintén hangsúlyozta, hogy sürgős és szervezett országos intézkedésekre van szükség. Mint írta, néhány hete feljegyzést készített a miniszterelnöknek, amelyben több lépést sürgetett:
- több időt kell fordítani a felderítésekre,
- az elhanyagolt ültetvények tulajdonosait gyorsabban kell felszólítani,
- a vektor, azaz az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést kötelezővé kell tenni, költségét pedig a központi költségvetésnek kellene fedeznie,
- a kényszerkivágások utáni kártérítési rendszert is újra kell gondolni, hiszen egy fertőzött területen három évig nem telepíthető új szőlő, és az új ültetvény is csak további három év múlva fordul termőre.
Támad a sárga rettenet, a szőlőkabóca elleni védekezés utolsó percében vagyunk
A Flavescence dorée fitoplazma így teszi tönkre a szőlőt
Ahogyan azt mi is megírtuk, a szőlő szinte mindegyik fajtája, különösen a Chardonnay, a Cabernet sauvignon, a Sauvignon, blanc, a Pinot noir és az Olaszrizling fogékony erre a kórokozóra. A beteg szőlőtőke fejlődése már tavasszal visszamarad, olyannyira, hogy néha vesszők sem képződnek, a fogékony fajtáknál pedig maga a fáésodás is elmarad. A fertőzést egyébként 2013-ban, először Zalában észlelték hazánkban.
A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal is csökkenhet,
• valamint a tőkék 80-100 százaléka is megfertőződhet a fitoplazmával, fogékony fajták esetében néhány év leforgása alatt ki is pusztulhatnak.
A szakértők szerint a betegség terjedésének lassítására jelenleg csak az amerikai szőlőkabóca gyérítése ad lehetőséget. Ezért különösen fontos a gazdák felelősségteljes együttműködése: a fertőzött tőkék eltávolítása, a közös védekezésben való részvétel és az ültetvények gondozása.
Az aranyszínű sárgaság már a Dunántúl nyugati részén is tömegesen jelen van, és ha nem sikerül megfékezni, a magyar borvidékek arculata és a teljes borkultúra kerülhet veszélybe.