Készülj fel, rengeteg utca marad áram nélkül hamarosan: itt a teljes lista
Szeptember végén és október elején is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.
Az E.ON közzétette a szeptember 29. és október 3. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.
Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében
Szeptember 29. és október 3. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:
Mocsa
Szeptember 30.
Külterület
Komáromi út
Csép
Október 2.
Baromfi telep
Bokod
Szeptember 30.
Félsor utca
Felső köz
Külterület
Tátra utca
Vértessomló
Október 3.
Alkotmány utca
Borostyán utca
Baj
Október 1.
Szőlőhegy
Levélvölgy út
Szent András dűlő
Budáni hegy
Zártkert dűlő
Erzsébet királyné út
Szent András út
Levél út
Környe
Szeptember 29.
Fácánkert
Sirály utca
Homok hegy
Szeptember 30.
Fácánkert
Sirály utca
Homok hegy
Bajót
Október 1.
Külterület
Dámvadas
Gerecse utca
Gerecse
Marót
Szomor
Október 3.
Zsámbéki utca
Kodály utca
Hegyalja utca
Szabadság tér
Bajnai utca
Pesti út
Petőfi Sándor utca
Kossuth Lajos utca
Arany János utca
Vörösmarty Mihály utca
Dág
Szeptember 29.
Arany János utca
Fő utca
Táncsics Mihály utca
Hunyadi János utca
Temető utca
Deák Ferenc utca
Október 3.
Táncsics Mihály utca
Fő utca
Temető utca
Deák Ferenc utca
Arany János utca
Dorog
Szeptember 30.
Kálvária utca
Ady Endre utca
Esztergom
Szeptember 30.
Széchenyi tér
Bottyán János utca
Október 1.
Deák Ferenc utca
Október 3.
Széchenyi tér
Bottyán János utca
Piliscsév
Október 3.
Szilvás utca
Béke utca
Urbanics Pál utca
Dózsa György utca
Nagy Imre utca
Ipartelep
Viola utca
Temető utca
Csabai utca
Gyóni Géza utca
Vörösvári utca
Jubileum tér
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.