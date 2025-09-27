Készülj fel, rengeteg utca marad áram nélkül hamarosan: itt a teljes lista

Az E.ON közzétette a szeptember 29. és október 3. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.

Több településen is áramszünet lesz jövő héten Komárom-Esztergom vármegyében

Fotó: Brian A Jackson / Forrás: Shutterstock

Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében

Szeptember 29. és október 3. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Mocsa

Szeptember 30.

Külterület

Komáromi út

Csép

Október 2.

Baromfi telep

Bokod

Szeptember 30.

Félsor utca

Felső köz

Külterület

Tátra utca

Vértessomló

Október 3.

Alkotmány utca

Borostyán utca

Baj

Október 1.

Szőlőhegy

Levélvölgy út

Szent András dűlő

Budáni hegy

Zártkert dűlő

Erzsébet királyné út

Szent András út

Levél út

Környe

Szeptember 29.

Fácánkert

Sirály utca

Homok hegy

Szeptember 30.

Fácánkert

Sirály utca

Homok hegy

Bajót

Október 1.

Külterület

Dámvadas

Gerecse utca

Gerecse

Marót

Szomor

Október 3.

Zsámbéki utca

Kodály utca

Hegyalja utca

Szabadság tér

Bajnai utca

Pesti út

Petőfi Sándor utca

Kossuth Lajos utca

Arany János utca

Vörösmarty Mihály utca

Dág

Szeptember 29.

Arany János utca

Fő utca

Táncsics Mihály utca

Hunyadi János utca

Temető utca

Deák Ferenc utca

Október 3.

Táncsics Mihály utca

Fő utca

Temető utca

Deák Ferenc utca

Arany János utca

Dorog

Szeptember 30.

Kálvária utca

Ady Endre utca

Esztergom

Szeptember 30.

Széchenyi tér

Bottyán János utca

Október 1.

Deák Ferenc utca

Október 3.

Széchenyi tér

Bottyán János utca

Piliscsév

Október 3.

Szilvás utca

Béke utca

Urbanics Pál utca

Dózsa György utca

Nagy Imre utca

Ipartelep

Viola utca

Temető utca

Csabai utca

Gyóni Géza utca

Vörösvári utca

Jubileum tér

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.