Ne lepődj meg, ha minden elsötétül: itt lesz áramszünet szeptember végén Komárom-Esztergomban

Az E.ON közzétette a szeptember 22. és 28. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.

Áramszünetek Komárom-Esztergomban a következő hét sorrán

Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében

Komárom

Szeptember 16.

Bokréta utca 8–14, 19–45

Petőfi Sándor utca 91, 147, 65–67

Szabadság utca 1, 6

Hóvirág utca 1–51, 8–54

Máv Állomás 2, 3

Mátra utca 1

Nefelejcs utca 1

Köztársaság utca 1–25

HRSZ:5411/2, 0301/31, 5345/6

Szeptember 17–18.

Zrínyi Miklós utca 1–101, 9, 26, 28

Guyon Richárd utca 2–52, HRSZ:1782/46, 1782/49

Bocskai utca 2–22

Hunyadi János utca 1–17

Árpád utca 3–19

Mátyás király utca 1–18

Szenci tanya 1

Ady Endre utca 26–68

Vörösmarty Mihály utca 1–17

Tatabánya

Szeptember 23.

Győri út 54–64

Szeptember 24.

Vágóhíd utca 2–12

Tizenötös Akna 1–5

XV. aknai házak 5

Kossuth kert HRSZ:5200/96

Szeptember 26.

Bolgárkert 1–15

Báthory utca 14–15

Eszperantó utca 1–16

HRSZ:5545/1

Szeptember 29–30.

Fácánkert (több oszlop és HRSZ:0385, 0385/21, 0385/56, 0385/63, 0385/15, 0385/24, 0385/59 stb.)

Sirály utca 8/1

Homok hegy HRSZ:3522

Külterület: 385/38

Mór

Szeptember 18.

Kórház utca HRSZ:1416/20

Szeptember 30.

Kórház utca teljes szakasz

Dózsa György utca 19–69

Árpád utca 1–68

Millennium tér 1–7

Kisbér

Szeptember 17.

Téglagyár utca 100

Kültelület 0244/1 HRSZ

Szeptember 18.

Hunyadi János utca 1–43

Komáromi utca 40–89

Sport utca 25–100

Ászár

Szeptember 17.

Győri út 38

Kültelület 0244/1 HRSZ

Szomód – Tata

Szeptember 23.

Felsőgyep dűlő, Ferenc major és Homoki dűlő teljes szakaszai

Több HRSZ:0188/6, 0184/3, 0188/13, 1591/14, 1609, 1645, 1658, stb.

Tárkány

Szeptember 23–24.

Szőlőhegy és Vasdinnyepuszta

Ady utca 30–32

Szákszend

Szeptember 23.

Kádár tanya 1 (HRSZ:05/4)

Mocsa

Szeptember 30.

Komáromi út HRSZ:0460/3

Kültelület: 0501/11 HRSZ

Kerékteleki

Szeptember 24.

Annamajor

Bokod

Szeptember 30.

Tátra utca 50–87

Felső utca 2–6

Felső köz 2–8

Külterület 260

Bicske

Szeptember 18., 25., 26.

Galagonyás IV. és V. dűlők, Táborállás teljes területei

Több tucat HRSZ (pl.: 5501/3, 5501/9, 5902/1, 6058/3 stb.)

Galagonyás III. dűlő és külterületek is érintettek

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra és HRSZ-ekre lebontva elérhető az E.ON weboldalán: https://www.eon.hu.