Ne lepődj meg, ha minden elsötétül: itt lesz áramszünet szeptember végén Komárom-Esztergomban
Szeptember második felében is folytatódnak az E.ON karbantartási munkálatai Komárom-Esztergom vármegyében. A tervek szerint több településen is áramszünet várható, emiatt érdemes előre felkészülni.
Az E.ON közzétette a szeptember 22. és 28. közötti időszakra vonatkozó tervezett áramszünetek listáját. A vállalat a hálózat megbízhatósága érdekében végez karbantartásokat, emiatt több városban és községben is ideiglenes áramszünetre kell készülniük az ott élőknek és a vállalkozásoknak.
Mutatjuk, hol és mikor kell áramszünetre számítani Komárom-Esztergom vármegyében
Komárom
- Szeptember 16.
- Bokréta utca 8–14, 19–45
- Petőfi Sándor utca 91, 147, 65–67
- Szabadság utca 1, 6
- Hóvirág utca 1–51, 8–54
- Máv Állomás 2, 3
- Mátra utca 1
- Nefelejcs utca 1
- Köztársaság utca 1–25
- HRSZ:5411/2, 0301/31, 5345/6
- Szeptember 17–18.
- Zrínyi Miklós utca 1–101, 9, 26, 28
- Guyon Richárd utca 2–52, HRSZ:1782/46, 1782/49
- Bocskai utca 2–22
- Hunyadi János utca 1–17
- Árpád utca 3–19
- Mátyás király utca 1–18
- Szenci tanya 1
- Ady Endre utca 26–68
- Vörösmarty Mihály utca 1–17
Tatabánya
Szeptember 23.
- Győri út 54–64
- Szeptember 24.
- Vágóhíd utca 2–12
- Tizenötös Akna 1–5
- XV. aknai házak 5
- Kossuth kert HRSZ:5200/96
- Szeptember 26.
- Bolgárkert 1–15
- Báthory utca 14–15
- Eszperantó utca 1–16
- HRSZ:5545/1
- Szeptember 29–30.
- Fácánkert (több oszlop és HRSZ:0385, 0385/21, 0385/56, 0385/63, 0385/15, 0385/24, 0385/59 stb.)
- Sirály utca 8/1
- Homok hegy HRSZ:3522
- Külterület: 385/38
Mór
Szeptember 18.
- Kórház utca HRSZ:1416/20
- Szeptember 30.
- Kórház utca teljes szakasz
- Dózsa György utca 19–69
- Árpád utca 1–68
- Millennium tér 1–7
Kisbér
Szeptember 17.
- Téglagyár utca 100
- Kültelület 0244/1 HRSZ
- Szeptember 18.
- Hunyadi János utca 1–43
- Komáromi utca 40–89
- Sport utca 25–100
Ászár
Szeptember 17.
- Győri út 38
- Kültelület 0244/1 HRSZ
Szomód – Tata
Szeptember 23.
- Felsőgyep dűlő, Ferenc major és Homoki dűlő teljes szakaszai
- Több HRSZ:0188/6, 0184/3, 0188/13, 1591/14, 1609, 1645, 1658, stb.
Tárkány
Szeptember 23–24.
- Szőlőhegy és Vasdinnyepuszta
- Ady utca 30–32
Szákszend
Szeptember 23.
- Kádár tanya 1 (HRSZ:05/4)
Mocsa
Szeptember 30.
- Komáromi út HRSZ:0460/3
- Kültelület: 0501/11 HRSZ
Kerékteleki
Szeptember 24.
- Annamajor
Bokod
Szeptember 30.
- Tátra utca 50–87
- Felső utca 2–6
- Felső köz 2–8
- Külterület 260
Bicske
Szeptember 18., 25., 26.
- Galagonyás IV. és V. dűlők, Táborállás teljes területei
- Több tucat HRSZ (pl.: 5501/3, 5501/9, 5902/1, 6058/3 stb.)
- Galagonyás III. dűlő és külterületek is érintettek
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra és HRSZ-ekre lebontva elérhető az E.ON weboldalán: https://www.eon.hu.