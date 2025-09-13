szeptember 13., szombat

Áramszünet

4 órája

Rengeteg utca marad áram nélkül: itt lesz karbantartás hamarosan

Címkék#E ON#tervezett áramszünet#karbantartartás#áramszüneti#lista#áramszünet

Az E.ON közzétette a szeptember harmadik hetére vonatkozó karbantartási ütemtervet. Az áramszünet több Komárom-Esztergom vármegyei településen is érinti a lakosságot és a vállalkozásokat.

Kemma.hu

Az E.ON szakemberei rendszeres karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mutatjuk, hogy szeptember 15. és 21. között mely Komárom-Esztergom vármegyei településeken és utcákban kell áramszünetre számítani.

Woman,Checking,Fuse,Box,At,Home,During,Power,Outage,Or, vihar, áramszünet
Mondjuk, hol lesz áramszünet szeptember következő hetében
Forrás: Shutterstock

Ezeket a településeit érinti az áramszünet Komárom-Esztergomban

Szeptember 15. és szeptember 21. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Komárom

Szeptember 15.

Mocsai utca

Gravecz dűlő

Páskom dűlő

Lőpor dűlő

Katód állomás

Szeptember 16.

Szabadság utca

Petőfi Sándor utca

Bokréta utca

Köztársaság utca

Máv állomás

Nefelejcs utca

Mátra utca

Hóvirág utca

Szabadság tér

Szeptember 17.

Vörösmarty Mihály utca

Ady Endre utca

Guyon Richárd utca

Zrínyi Miklós utca

Árpád utca

Mátyás király utca

Szenci tanya

Bocskai utca

Hunyadi János utca

Szeptember 18.

Guyon Richárd utca

Zrínyi Miklós utca

Árpád utca

Mátyás király utca

Szenci tanya

Bocskai utca

Hunyadi János utca

Neszmély

Szeptember 18.

Kertalja utca

Kásáshegyalja út

Süttő, Lábatlan

Szeptember 18.

Szitli dűlő

Petőfi Sándor utca

Kőfaragó tér

Külterület

Diósvölgyi utca

Kisvasút utca

Bikolpuszta

Irínyi utca

Rákóczi Ferenc utca

Kossuth Lajos utca

Ötház utca

Templom tér

Dózsa György utca

Vaskapu dűlő

Ászár

Szeptember 17.

Győri út

Külterület

Téglagyár utca

Kisbér

Szeptember 18.

Komáromi utca

Sport utca

Hunyadi János utca

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.

 

