4 órája
Rengeteg utca marad áram nélkül: itt lesz karbantartás hamarosan
Az E.ON közzétette a szeptember harmadik hetére vonatkozó karbantartási ütemtervet. Az áramszünet több Komárom-Esztergom vármegyei településen is érinti a lakosságot és a vállalkozásokat.
Az E.ON szakemberei rendszeres karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mutatjuk, hogy szeptember 15. és 21. között mely Komárom-Esztergom vármegyei településeken és utcákban kell áramszünetre számítani.
Ezeket a településeit érinti az áramszünet Komárom-Esztergomban
Szeptember 15. és szeptember 21. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:
Komárom
Szeptember 15.
Mocsai utca
Gravecz dűlő
Páskom dűlő
Lőpor dűlő
Katód állomás
Szeptember 16.
Szabadság utca
Petőfi Sándor utca
Bokréta utca
Köztársaság utca
Máv állomás
Nefelejcs utca
Mátra utca
Hóvirág utca
Szabadság tér
Szeptember 17.
Vörösmarty Mihály utca
Ady Endre utca
Guyon Richárd utca
Zrínyi Miklós utca
Árpád utca
Mátyás király utca
Szenci tanya
Bocskai utca
Hunyadi János utca
Szeptember 18.
Guyon Richárd utca
Zrínyi Miklós utca
Árpád utca
Mátyás király utca
Szenci tanya
Bocskai utca
Hunyadi János utca
Neszmély
Szeptember 18.
Kertalja utca
Kásáshegyalja út
Süttő, Lábatlan
Szeptember 18.
Szitli dűlő
Petőfi Sándor utca
Kőfaragó tér
Külterület
Diósvölgyi utca
Kisvasút utca
Bikolpuszta
Irínyi utca
Rákóczi Ferenc utca
Kossuth Lajos utca
Ötház utca
Templom tér
Dózsa György utca
Vaskapu dűlő
Ászár
Szeptember 17.
Győri út
Külterület
Téglagyár utca
Kisbér
Szeptember 18.
Komáromi utca
Sport utca
Hunyadi János utca
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.