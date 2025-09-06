szeptember 6., szombat

Áramszünet

1 órája

Előre szóltunk: tucatnyi utca marad áram nélkül jövőhéten Komárom-Esztergomban

Címkék#E ON#Komárom-Esztergomban#lista#áramszünet

Az E.ON közzétette a szeptember második hetére vonatkozó karbantartási ütemtervet. Az áramszünet több Komárom-Esztergom vármegyei településen is érinti a lakosságot és a vállalkozásokat.

Kemma.hu

Az E.ON szakemberei rendszeres karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mutatjuk, 2025. szeptember 8. és 14. között mely Komárom-Esztergom vármegyei településeken és utcákban kell áramszünetre számítani.

Electricity,Power,Outage,Emergency,Turning,On,Or,Off,Circuit,Breaker, áramszünet
Több településen is áramszünet lesz jövő héten Komárom-Esztergom vármegyében
Fotó: Brian A Jackson / Forrás: Shutterstock

Ezeket a településeit érinti az áramszünet Komárom-Esztergomban

Szeptember 8. és szeptember 14. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Komárom

Szeptember 8.

  • Fuvaros köz
  • Huszár utca
  • Frigyes tér
  • Klapka György út
  • Tüzér utca
  • Klapka György utca
  • Hét-Vezér utca
  • Vállalkozók útja
  • Árpád utca
  • Honfoglalás utca
  • Lovarda tér

Szeptember 9.

  • Lovarda tér
  • Frigyes tér
  • Klapka György út
  • Klapka György utca
  • Klapka György laktanya
  • Árpád utca
  • Vállalkozók útja

Oroszlány

Szeptember 10.

  • Svandovszki dűlő
  • Homok dűlő
  • Homokhegy
  • Homoki utca
  • Szőlőhegy
  • Külterület
  • Majkpuszta
  • Somlói dűlő
  • Madár-hegy

Szeptember 12.

  • Madár-hegy
  • Somlói dűlő
  • Majkpuszta

Tárkány

Szeptember 9.

  • Jókai Mór utca
  • Fő utca
  • Rákóczi Ferenc utca
  • Igmándi utca
  • Béke utca

Szeptember 10–11–12.

Alsóvasdinnyepuszta

  • Szőlőhegy
  • Vasdinnyepuszta
  • Vasdinnyeszőlőhegy
  • Ady utca

Csém

Szeptember 10.

  • Klapka György utca
  • Béke utca
  • Nyárfás utca
  • Csém puszta
  • Külterület
  • Csárda utca

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.

 

