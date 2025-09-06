Előre szóltunk: tucatnyi utca marad áram nélkül jövőhéten Komárom-Esztergomban

Az E.ON szakemberei rendszeres karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mutatjuk, 2025. szeptember 8. és 14. között mely Komárom-Esztergom vármegyei településeken és utcákban kell áramszünetre számítani.

Több településen is áramszünet lesz jövő héten Komárom-Esztergom vármegyében

Fotó: Brian A Jackson / Forrás: Shutterstock

Ezeket a településeit érinti az áramszünet Komárom-Esztergomban

Szeptember 8. és szeptember 14. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:

Komárom

Szeptember 8.

Fuvaros köz

Huszár utca

Frigyes tér

Klapka György út

Tüzér utca

Klapka György utca

Hét-Vezér utca

Vállalkozók útja

Árpád utca

Honfoglalás utca

Lovarda tér

Szeptember 9.

Lovarda tér

Frigyes tér

Klapka György út

Klapka György utca

Klapka György laktanya

Árpád utca

Vállalkozók útja

Oroszlány

Szeptember 10.

Svandovszki dűlő

Homok dűlő

Homokhegy

Homoki utca

Szőlőhegy

Külterület

Majkpuszta

Somlói dűlő

Madár-hegy

Szeptember 12.

Madár-hegy

Somlói dűlő

Majkpuszta

Tárkány

Szeptember 9.

Jókai Mór utca

Fő utca

Rákóczi Ferenc utca

Igmándi utca

Béke utca

Szeptember 10–11–12.

Alsóvasdinnyepuszta

Szőlőhegy

Vasdinnyepuszta

Vasdinnyeszőlőhegy

Ady utca

Csém

Szeptember 10.

Klapka György utca

Béke utca

Nyárfás utca

Csém puszta

Külterület

Csárda utca

A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.