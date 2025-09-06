Áramszünet
Előre szóltunk: tucatnyi utca marad áram nélkül jövőhéten Komárom-Esztergomban
Az E.ON közzétette a szeptember második hetére vonatkozó karbantartási ütemtervet. Az áramszünet több Komárom-Esztergom vármegyei településen is érinti a lakosságot és a vállalkozásokat.
Az E.ON szakemberei rendszeres karbantartásokat végeznek, hogy a hálózat megbízhatóan működjön. Mutatjuk, 2025. szeptember 8. és 14. között mely Komárom-Esztergom vármegyei településeken és utcákban kell áramszünetre számítani.
Ezeket a településeit érinti az áramszünet Komárom-Esztergomban
Szeptember 8. és szeptember 14. között ezeken a településeken élőknek kell áramszünettel számolnia:
Komárom
Szeptember 8.
- Fuvaros köz
- Huszár utca
- Frigyes tér
- Klapka György út
- Tüzér utca
- Klapka György utca
- Hét-Vezér utca
- Vállalkozók útja
- Árpád utca
- Honfoglalás utca
- Lovarda tér
Szeptember 9.
- Lovarda tér
- Frigyes tér
- Klapka György út
- Klapka György utca
- Klapka György laktanya
- Árpád utca
- Vállalkozók útja
Oroszlány
Szeptember 10.
- Svandovszki dűlő
- Homok dűlő
- Homokhegy
- Homoki utca
- Szőlőhegy
- Külterület
- Majkpuszta
- Somlói dűlő
- Madár-hegy
Szeptember 12.
- Madár-hegy
- Somlói dűlő
- Majkpuszta
Tárkány
Szeptember 9.
- Jókai Mór utca
- Fő utca
- Rákóczi Ferenc utca
- Igmándi utca
- Béke utca
Szeptember 10–11–12.
Alsóvasdinnyepuszta
- Szőlőhegy
- Vasdinnyepuszta
- Vasdinnyeszőlőhegy
- Ady utca
Csém
Szeptember 10.
- Klapka György utca
- Béke utca
- Nyárfás utca
- Csém puszta
- Külterület
- Csárda utca
A teljes, hivatalos és naprakész áramszüneti lista utcákra lebontva elérhető az E.ON weboldalán.
