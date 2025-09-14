45 perce
Új ízzel rukkolt elő az Anyukám Mondta, visszatértek a kedvenc fesztiváljukra +videó
Pizza, ázsiai ízek és málnaszörp is szerepel a neves étterem kínálatában. Az Anyukám Mondta már a kezdetek óta elmaradhatatlan résztvevője a SVÉT-nek.
Idén sem hiányozhat a Stílusos Vidéki Éttermiség tatai gasztronómiai fesztiváljáról, a sokak által ismert és szeretett Anyukám Mondta étterem.
A séf, Dudás Szabolcs a Kemma.hu-nak mesélt arról, miért térnek vissza évről évre, és milyen különlegességekkel készültek a SVÉT-re.
Anyukám Mondta: ezt ne hagyd ki a SVÉT-en
– Az elejétől fogva itt vagyunk, már amikor a SVÉT megszületett, ott voltunk az első pillanatoknál is – mondta a séf, aki szerint az eseménynek különleges varázsa van. A tatai környezet és a közönség miatt minden évben szívesen érkeznek vissza, immár a negyedik alkalommal.
Idén sem érkeztek üres kézzel: magukkal hozták a saját kis kemencéjüket, amelyben klasszikus pizzákat sütnek – margarita, érlelt sonkás, friss sajtos, valamint csípős szalámis változatban. A fesztivál tematikájához igazodva mangalica császárhúsból készítettek egy különleges, ázsiai ihletésű fogást, de nem maradt el a desszert sem: friss pavlova angolkrémmel és az utolsó nyári málnával. A sort pedig a házi málnaszörp zárja, ami mindig nagy kedvenc.
– Imádjuk ezt a környezetet, nagyon szeretjük, és mindig jó érzés itt lenni – tette hozzá a séf.
GALÉRIA: Ilyen volt a tatai SVÉT szombati napja (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
