Új ízzel rukkolt elő az Anyukám Mondta, visszatértek a kedvenc fesztiváljukra +videó

Idén sem hiányozhat a Stílusos Vidéki Éttermiség tatai gasztronómiai fesztiváljáról, a sokak által ismert és szeretett Anyukám Mondta étterem.

Az Anyukám Mondta étterem már a kezdetek óta részt vesz a gasztrófesztiválon, így idén Tatáról sem hiányozhatnak

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A séf, Dudás Szabolcs a Kemma.hu-nak mesélt arról, miért térnek vissza évről évre, és milyen különlegességekkel készültek a SVÉT-re.

Anyukám Mondta: ezt ne hagyd ki a SVÉT-en

– Az elejétől fogva itt vagyunk, már amikor a SVÉT megszületett, ott voltunk az első pillanatoknál is – mondta a séf, aki szerint az eseménynek különleges varázsa van. A tatai környezet és a közönség miatt minden évben szívesen érkeznek vissza, immár a negyedik alkalommal.

Idén sem érkeztek üres kézzel: magukkal hozták a saját kis kemencéjüket, amelyben klasszikus pizzákat sütnek – margarita, érlelt sonkás, friss sajtos, valamint csípős szalámis változatban. A fesztivál tematikájához igazodva mangalica császárhúsból készítettek egy különleges, ázsiai ihletésű fogást, de nem maradt el a desszert sem: friss pavlova angolkrémmel és az utolsó nyári málnával. A sort pedig a házi málnaszörp zárja, ami mindig nagy kedvenc.

– Imádjuk ezt a környezetet, nagyon szeretjük, és mindig jó érzés itt lenni – tette hozzá a séf.